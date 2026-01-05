Medio millón de teléfonos ‘muertos’ siguen en las calles porque Telmex no los puede quitar

/ 5 enero 2026
    Medio millón de teléfonos ‘muertos’ siguen en las calles porque Telmex no los puede quitar
    Autoridades y legisladores buscan recuperar espacios públicos ocupados por estos equipos. /FOTO: CUARTOSCURO
Carlos M.M.
por Carlos M.M.

La empresa de telecomunicaciones enfrenta un marco legal que la obliga a mantener casetas públicas de telefonía, aunque muchas ya no operan

CDMX.- La empresa Teléfonos de México no puede retirar las casetas de telefonía pública que funcionaban con tarjetas de prepago, a pesar de que muchas se encuentran en desuso, debido a obligaciones establecidas en su título de concesión vigente desde 1990.

De acuerdo con información proporcionada por la compañía, la obligación de instalar y mantener casetas públicas está estipulada en la condición 3-5 de la modificación del título de concesión, por lo que las unidades todavía permanecen en las calles incluso si ya no operan o son utilizadas en la práctica.

TE PUEDE INTERESAR: Es detenido cuando paseaba con su familia en camioneta robada, en NL

Esta situación ha generado atención pública luego de la publicación de un recuento que reveló que en Ciudad de México existen más de 213 mil casetas telefónicas en desuso, lo que llevó al congreso capitalino a solicitar la remoción de estos equipos de los espacios públicos.

El empresario Carlos Slim Helú, presidente honorario de Grupo Carso y de América Móvil, ha señalado en diversas ocasiones que la empresa ha pedido a las autoridades correspondientes —incluido el extinto Instituto Federal de Telecomunicaciones— la autorización para retirar las casetas, argumentando que ya no se fabrican y que existen cerca de medio millón de unidades distribuidas en el país.

TE PUEDE INTERESAR: Reaparece canciller y fija postura: diálogo, única vía para Venezuela

Tras la desaparición del IFT por decreto, parte de sus funciones se trasladó a la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones y a la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, entidades que, en coordinación con las alcaldías, podrían retirar las bases y soportes de las cabinas telefónicas, según un punto de acuerdo aprobado por el Congreso.

Hace más de dos décadas, México contaba con unas 700 mil casetas públicas operadas por Telmex, y la empresa vendía decenas de millones de tarjetas de prepago al mes. Sin embargo, la expansión de la telefonía celular e internet hizo obsoletos estos aparatos en gran parte del país, situación que explica por qué muchas casetas ya no tienen línea activa y las tarjetas dejaron de comercializarse. Con información de La Jornada

Carlos M.M.

Carlos M.M.

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

COMENTARIOS

