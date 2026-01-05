¡Orgullo mexicano! Nominan a ‘Soy Frankelda’ en los Premios Annie como Mejor Filme Independiente

Show
/ 5 enero 2026
    ¡Orgullo mexicano! Nominan a ‘Soy Frankelda’ en los Premios Annie como Mejor Filme Independiente
    Logro. La producción en stop motion de los hermanos Ambriz, respaldada por Guillermo del Toro, representa a México en los ‘Oscar de la animación’. FOTO: INTERNET

La cinta es la primera película mexicana realizada 100 % en stop motion; tuvo el apoyo público de Guillermo Del Toro para ser apoyada en las salas de cine por la audiencia

El fenómeno global de Netflix ‘KPop Demon Hunters’ y la historia de Pixar sobre un niño que va al espacio, ‘Elio’, encabezan las nominaciones a los Premios Annie de animación, con diez menciones cada una. Mientras tanto, la cinta ‘Soy Frankelda’, realizada por el talento mexicano de Arturo y Roy Ambriz, logró una importante nominación.

La película mexicana ‘Soy Frankelda’, de los hermanos Roy y Arturo Ambriz, consiguió una nominación a Mejor Película Independiente, junto a filmes como Arco, A Magnificent Life, Lost in Starlight y Scarlet.

La película en stop motion, respaldada por Guillermo del Toro, sigue la historia de una escritora mexicana del siglo XIX que se convierte en un fantasma para viajar a su propio subconsciente, un reino de fantasía habitado por los monstruos de sus relatos de terror.

BATALLA DE ANIMACIÓN

La exitosa cinta de Netflix y Sony, así como la producción de Disney, coinciden en categorías como Mejor Película, en la que también compiten títulos como Little Amélie or the Character of Rain, The Bad Guys 2 y Zootopia 2. Además, se enfrentan en rubros como mejores efectos visuales, mejor animación de personaje, mejor diseño de personajes, mejor música, mejor diseño de producción y mejor doblaje.

Asimismo, el largometraje sobre las superestrellas cazadoras de demonios, dirigido por Maggie Kang y Chris Appelhans, competirá por el premio a Mejor Dirección junto a Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc, de Tatsuya Yoshihara; Little Amélie or the Character of Rain, de Maïlys Vallade y Liane-Cho Han; Arco, de Ugo Bienvenu, Adam Sillard y Anaëlle Saba; y Scarlet, de Mamoru Hosoda.

TE PUEDE INTERESAR: Kpop Demon Hunters arrasa en los Critics Choice Awards con dos premios clave

En el ámbito televisivo, Win or Lose, de Pixar, obtuvo seis nominaciones, incluida la de Mejor Serie Limitada de Televisión/Medios, categoría en la que también compiten Asterix & Obelix: The Big Fight, Eyes of Wakanda, Marvel Zombies y Star Wars: Visions – Volume 3.

La 53ª edición de los Premios Annie, conocidos como los Oscar de la animación y concedidos por la Asociación Internacional de Películas Animadas, se celebrará el sábado 21 de febrero en Los Ángeles, California. (Con información de EFE)

Temas


Cine Mexicano
Espectáculos
Viral

Localizaciones


Estados Unidos

Personajes


Guillermo Del Toro

Israel García

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

COMENTARIOS

Selección de los editores
La Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos es explícita al mencionar que la Doctrina Monroe es la referencia principal de este documento.

Algunos porvenires económicos y políticos de México en 2026
Autoridades y legisladores buscan recuperar espacios públicos ocupados por estos equipos.

Medio millón de teléfonos ‘muertos’ siguen en las calles porque Telmex no los puede quitar
Recalcó que la ONU tiene que asumir un papel más activo frente a los conflictos globales.

‘Que despierte la ONU: Sheinbaum exige fin del letargo ante crisis internacional
Recordó que México sostiene una postura histórica basada en la no intervención y la autodeterminación de los pueblos.

Sheinbaum responde a Trump: ‘El límite es el pueblo y su fortaleza’
El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) de Venezuela confirmó que 14 periodistas fueron detenidos durante el día de hoy.

Sindicato en Venezuela denunció la captura de 14 periodistas durante sesión de Asamblea Nacional

Ovidio Guzmán.

Audiencia de Ovidio Guzmán para fijar fecha de sentencia se aplaza en Chicago
Captura de video tomada de una transmisión de la televisión estatal VTV que muestra La vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, jurando como mandataria encargada del país este lunes, en Caracas.

Delcy Rodríguez jura como nueva presidenta interina de Venezuela
Apostador gana 7.5 millones de pesos tras anticipar caída de Maduro en Polymarket

Apostador gana 7.5 millones de pesos tras anticipar caída de Maduro en Polymarket