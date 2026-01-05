¡Orgullo mexicano! Nominan a ‘Soy Frankelda’ en los Premios Annie como Mejor Filme Independiente
La cinta es la primera película mexicana realizada 100 % en stop motion; tuvo el apoyo público de Guillermo Del Toro para ser apoyada en las salas de cine por la audiencia
El fenómeno global de Netflix ‘KPop Demon Hunters’ y la historia de Pixar sobre un niño que va al espacio, ‘Elio’, encabezan las nominaciones a los Premios Annie de animación, con diez menciones cada una. Mientras tanto, la cinta ‘Soy Frankelda’, realizada por el talento mexicano de Arturo y Roy Ambriz, logró una importante nominación.
La película mexicana ‘Soy Frankelda’, de los hermanos Roy y Arturo Ambriz, consiguió una nominación a Mejor Película Independiente, junto a filmes como Arco, A Magnificent Life, Lost in Starlight y Scarlet.
La película en stop motion, respaldada por Guillermo del Toro, sigue la historia de una escritora mexicana del siglo XIX que se convierte en un fantasma para viajar a su propio subconsciente, un reino de fantasía habitado por los monstruos de sus relatos de terror.
BATALLA DE ANIMACIÓN
La exitosa cinta de Netflix y Sony, así como la producción de Disney, coinciden en categorías como Mejor Película, en la que también compiten títulos como Little Amélie or the Character of Rain, The Bad Guys 2 y Zootopia 2. Además, se enfrentan en rubros como mejores efectos visuales, mejor animación de personaje, mejor diseño de personajes, mejor música, mejor diseño de producción y mejor doblaje.
Asimismo, el largometraje sobre las superestrellas cazadoras de demonios, dirigido por Maggie Kang y Chris Appelhans, competirá por el premio a Mejor Dirección junto a Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc, de Tatsuya Yoshihara; Little Amélie or the Character of Rain, de Maïlys Vallade y Liane-Cho Han; Arco, de Ugo Bienvenu, Adam Sillard y Anaëlle Saba; y Scarlet, de Mamoru Hosoda.
En el ámbito televisivo, Win or Lose, de Pixar, obtuvo seis nominaciones, incluida la de Mejor Serie Limitada de Televisión/Medios, categoría en la que también compiten Asterix & Obelix: The Big Fight, Eyes of Wakanda, Marvel Zombies y Star Wars: Visions – Volume 3.
La 53ª edición de los Premios Annie, conocidos como los Oscar de la animación y concedidos por la Asociación Internacional de Películas Animadas, se celebrará el sábado 21 de febrero en Los Ángeles, California. (Con información de EFE)