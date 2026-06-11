Chivas amarra a Jordan Carrillo; se confirma uno de los fichajes más buscados del mercado

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    Chivas amarra a Jordan Carrillo; se confirma uno de los fichajes más buscados del mercado
    Alejandro Irarragorri, presidente de Santos Laguna, el equipo al que pertenece Jordan Carrillo, informó sobre el traspaso del mediocampista. FOTO: ESPECIAL

El mediocampista, figura de Pumas durante el Clausura 2026, llegará a Guadalajara y reportará en los próximos días para realizar exámenes médicos y firmar su contrato

Las Chivas Rayadas del Guadalajara concretaron uno de los movimientos más importantes del mercado de fichajes al asegurar la incorporación de Jordan Carrillo, luego de alcanzar un acuerdo definitivo con Santos Laguna.

La operación fue confirmada por Alejandro Irarragorri, presidente del Consejo de Administración de Grupo Orlegi, quien oficializó la salida del futbolista lagunero rumbo al conjunto rojiblanco.

Con este acuerdo, Guadalajara logró imponerse a otros equipos interesados en el mediocampista ofensivo, poniendo fin a las especulaciones sobre su futuro. Carrillo se había convertido en uno de los jugadores más cotizados del futbol mexicano tras su destacado desempeño durante su préstamo con Pumas UNAM, donde fue una de las principales figuras del equipo.

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Irarragorri destacó la evolución del jugador formado en la cantera santista y subrayó la importancia de la experiencia adquirida durante su etapa en Europa con el Sporting de Gijón, paso que considera fundamental para su crecimiento profesional.

“Hemos llegado a un acuerdo con Chivas y le deseamos lo mejor. Es un jugador que surge de nuestras fuerzas básicas, que tiene un largo camino en Santos y dos buenos años en el Sporting de Gijón. Aunque no tuvo el éxito que hubiéramos deseado, sí tuvo una experiencia distinta en Europa que hoy lo potencia como un jugador muy relevante para México”, expresó el dirigente.

La llegada de Carrillo representa una incorporación de peso para el proyecto deportivo encabezado por Amaury Vergara, que decidió apostar por el talento del futbolista tras su brillante campaña con los universitarios.

Durante el último torneo, el volante ofensivo fue una de las piezas más determinantes en el ataque auriazul y se consolidó como uno de los jugadores con mayor proyección de la Liga MX.

De acuerdo con los reportes, Jordan Carrillo reportará en las próximas horas en Verde Valle, donde realizará las pruebas médicas de rutina antes de firmar el contrato que oficializará su incorporación al Rebaño Sagrado.

LA TRAYECTORIA DE JORDAN CARRILLO

CF Monterrey: Formó parte de las categorías inferiores del club en la categoría Sub-13 durante sus primeros años como futbolista.

Santos Laguna (2016): Se integró a las fuerzas básicas de los Guerreros, desarrollando su proceso formativo en las categorías Sub-15, Sub-17 y Sub-20. Debutó con el primer equipo en enero de 2020 dentro de la Copa MX y comenzó a consolidarse como una de las jóvenes promesas de la institución.

Sporting de Gijón (2022-2023): Vivió su primera experiencia internacional al jugar cedido en la Segunda División de España, donde sumó minutos y crecimiento futbolístico.

Santos Laguna (2024-2025): Regresó a la Comarca Lagunera para retomar protagonismo en la Liga MX.P

umas UNAM (2026): Llegó a préstamo para el Clausura 2026 y, bajo la dirección técnica de Efraín Juárez, firmó la mejor temporada de su carrera, convirtiéndose en el principal generador ofensivo del equipo y una de las figuras de la Liguilla.

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Pascual Escandón

Pascual Escandón

Periodista potosino radicado en Saltillo Coahuila, con una experiencia de más de 20 años en medios impresos y la web, como reportero y editor.

Licenciado en Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila. Manejo principalmente de noticias locales, comunitarias, deportivas y policiacas.

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