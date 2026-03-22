Chivas: la noche en que súper ‘Tala’ se convirtió en el héroe

Al minuto 18 , llegó el primer grito. Armando González apareció dentro del área con un remate preciso para el 1-0 , confirmando su gran momento al alcanzar 10 goles en el torneo y empatar en la cima de goleo a Joao Pedro. Chivas pegaba primero... y avisaba que no sería una noche cualquiera.

Chivas, líder del Clausura 2026 , no salió a especular. Desde el inicio mostró personalidad, carácter de equipo grande. Monterrey intentó imponer condiciones, pero el Guadalajara golpeó primero, como lo hacen los equipos que saben a lo que juegan.

La noche del sábado 21 de marzo en el Gigante de Acero tuvo de todo: goles, tensión y un desenlace que rozó lo épico . Pero por encima del marcador y del vértigo, hubo un nombre que se elevó por encima de todos: Raúl “Tala” Rangel , el guardián que convirtió el caos en gloria y reclamó con autoridad la portería de la Selección Mexicana .

El partido se volvió intenso, de ida y vuelta. Monterrey buscaba reaccionar, pero cada intento encontraba resistencia. Y cuando la defensa no alcanzaba, ahí estaba el “Tala”, siempre atento, siempre firme, marcando territorio.

El primer tiempo se fue con ventaja rojiblanca, pero con la sensación de que el partido estaba lejos de resolverse. Monterrey apretaba, Chivas resistía.

Apenas arrancó el segundo tiempo, Guadalajara volvió a golpear. José Castillo, con un disparo que sorprendió, puso el 2-0, silenciando momentáneamente el estadio. Era un golpe de autoridad.

Monterrey intentó reaccionar, pero entonces cayó el tercer mazazo. Bryan González sacó un disparo de larga distancia que se incrustó en la escuadra para el 3-0. Un golazo. Una obra de arte. El partido parecía liquidado.

Pero el futbol tiene memoria... y Monterrey orgullo.

Los minutos avanzaban y el guion cambió. Rayados no se rindió y encontró recompensa. Al 88’, Uroš Đurđević descontó para el 3-1, encendiendo la chispa de la esperanza en el Gigante de Acero.

El ambiente se transformó. Lo que era control se convirtió en nerviosismo. Lo que era dominio, en resistencia. Chivas comenzó a sentir el peso del partido.

Y entonces, en el tiempo agregado, llegó otro golpe. Ricardo Chávez marcó el 3-2, desatando la locura en las gradas. Monterrey estaba a un paso de la hazaña, y la presión cayó con todo sobre el arco rojiblanco.

El reloj marcaba 90+8’ cuando el destino decidió poner a prueba a todos.

PENAL PARA MONTERREY

Se marca mano del “Cotorro” González y el estadio ruge con más fuerza. La tensión era insoportable. El empate estaba en los pies de Đurđević. Frente a él, el silencio interior de un hombre listo para la eternidad: Raúl “Tala” Rangel. Antes del tiro de “Djuka” Milito abrazó a Rangel, en una señal de confianza. Un momento que los medios replicaron tratando de adivinar lo que el técnico le dijo en ese momento.

El delantero tomó carrera. Disparó con potencia.

Y entonces... el “Tala” voló.

Adivinó el disparo, se estiró con todo el cuerpo y detuvo el penal. No fue una atajada más. Fue la atajada que definió el partido. Fue la atajada que sostuvo el 3-2. Fue la atajada que lo convirtió en héroe.

El balón no entró. El grito se ahogó. Chivas sobrevivió.

Sus compañeros corrieron a abrazarlo. El banquillo explotó. Monterrey no podía creerlo. Rangel acababa de firmar una actuación de selección nacional.

Porque lo suyo no fue casualidad. Fue personalidad, lectura, carácter en el momento más crítico. Fue la prueba definitiva de que está listo para ser el portero titular del Tri rumbo al Mundial 2026.