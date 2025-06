Chivas logra trofeo de campeón, pero también la carrilla en redes sociales

Las Chivas Rayadas del Guadalajara se coronaron campeonas de la Copa Morelos tras vencer 2-0 al Club León en la final del torneo amistoso organizado por la Federación Mexicana de Futbol (FMF). Sin embargo, más allá del resultado, las reacciones en redes sociales han estado cargadas de ironía, ilusión y por supuesto, exigencia.

En la plataforma X, los comentarios no se hicieron esperar. Por ejemplo, en el posteo del portal @mediotiempo, algunos usuarios restaron importancia al triunfo. El usuario @torresSH10 comentó: “Jajajaja a mí no me engañan, ganaron el torneo de escuelitas que inventó la FMF y eso porque los niños del Pachuca andan paseando en el Mundial de Clubes.” Una burla que refleja la percepción de que el torneo carece de relevancia competitiva.

En la misma línea, @Alejsaen63 escribió: “Eso y levantar una copa de tequila para decir salud es lo mismo”, minimizando el logro de los rojiblancos con tono sarcástico.

Pero no todos los comentarios fueron negativos. Algunos aficionados ven señales de esperanza. El usuario @IsraDLC expresó optimismo: “Por algo se empieza, y este equipo de militó sí ilusiona. Poco a poco se va mirando el trabajo del argentino, ya con Piojo, Efraín, Campillo, la Cotorra, Camberos, Padilla y Tala... uff, pinta bien la cosa.”

Otros, como @Mac2159, combinaron la crítica con el deseo de ver un mejor desempeño en el futuro: “Listos para el próximo Mundial de Clubes las Chivas después de ganar este reconocido torneo Copa Morelos. Pónganse a trabajar equipo y directiva y denle satisfacción a sus millones de seguidores.”

POR ALGO SE EMPIEZA

La Copa Morelos, pese a su carácter amistoso, sirvió como pretemporada para varios clubes de la Liga MX. En el caso de Chivas, el título representa una oportunidad para afianzar el proyecto del técnico argentino Gabriel Milito, quien busca reestructurar y fortalecer al equipo de cara al próximo torneo Apertura 2025.

Aunque el trofeo no garantiza éxitos mayores, para los seguidores del Rebaño, incluso una pequeña victoria puede encender la esperanza. Eso sí, con las redes sociales como termómetro, queda claro que la paciencia y el escepticismo caminan de la mano en el camino de regreso a la gloria.

¿CÓMO FUE EL PARTIDO?

Las Chivas levantaron el título de la Copa Morelos 2025 tras imponerse 2-0 al León en el estadio Agustín “Coruco” Díaz, en Zacatepec, Morelos. El triunfo dejó buenas sensaciones en la afición rojiblanca, que comienza a ilusionarse con el proyecto del técnico argentino Gabriel Milito.

El marcador se abrió muy temprano, al minuto 6, con un golazo de Omar Govea, quien remató de derecha desde fuera del área tras recibir una asistencia de Cade Cowell. Fue el primer gol de Govea con la camiseta rojiblanca desde su llegada al club hace un año.

Ya en la recta final del partido, al minuto 85, otro jugador se estrenó como goleador del Rebaño: Richard Ledezma, refuerzo proveniente del PSV Eindhoven de Países Bajos, también marcó desde fuera del área, repitiendo la fórmula del primer tanto para sentenciar el triunfo sobre los Esmeraldas.

Este duelo formó parte del mini torneo de pretemporada en el que participaron Chivas, León, Cruz Azul y Atlante (de la Liga de Expansión). Más allá del trofeo, el desempeño del Guadalajara dejó señales positivas para lo que viene.