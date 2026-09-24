Chris Sale, de Atlanta, se mete a un club histórico con 200 ponches

El detalle no es menor. Con esta actuación, Sale se convirtió en el lanzador con más temporadas de 200 ponches desde 2013 , además de convertirse en apenas el segundo pitcher zurdo en la historia de MLB con nueve campañas de al menos 200 ponches , solamente detrás de Randy Johnson, quien lo hizo en 13 ocasiones.

La marca llegó este miércoles 23 de septiembre, durante el triunfo de Atlanta por 3-2 sobre los Cincinnati Reds , en un encuentro que terminó en extrainnings. Sale ponchó a 10 bateadores en 5.2 entradas y consiguió el abanicado número 200 al retirar a Sal Stewart en la sexta entrada.

Chris Sale volvió a hacer historia. El zurdo de los Atlanta Braves alcanzó los 200 ponches en una temporada por novena ocasión en su carrera , una cifra que lo coloca junto a algunos de los nombres más importantes en la historia del pitcheo de las Grandes Ligas.

UNA LISTA CON PUROS MONSTRUOS DEL MONTÍCULO

La lista histórica de temporadas con 200 o más ponches tiene a Nolan Ryan al frente con 15, seguido por Randy Johnson con 13, Roger Clemens con 12 y Tom Seaver con 10. Ahora Sale aparece inmediatamente detrás de ellos con nueve campañas.

Lo curioso es que Sale consiguió semejante cifra a los 37 años, cuando muchos lanzadores veteranos ya han reducido considerablemente su velocidad y capacidad para generar swings fallidos. El zurdo, en cambio, cerró la campaña regular con 200 ponches en 162.2 entradas, además de una efectividad de 2.16, 14 victorias y 9 derrotas.

Y todavía hay más. En su última apertura de la temporada, Sale volvió a mostrar que su brazo está lejos de pedir vacaciones. De sus 97 lanzamientos ante Cincinnati, 12 alcanzaron al menos las 99 millas por hora, mientras que Statcast registró una velocidad máxima de 99.9 mph.

La velocidad ha sido una de las historias más llamativas de Sale durante 2026. MLB ya había documentado que el zurdo estaba lanzando más fuerte que en buena parte de sus últimas temporadas, incluso llegando a 99.6 mph con su recta de cuatro costuras en una actuación contra los Dodgers.

Su temporada también tuvo otra actuación espectacular contra Los Ángeles: el 27 de agosto lanzó una blanqueada completa de nueve entradas, ponchó a 11 bateadores y permitió solamente dos imparables, una muestra del nivel que mantuvo durante la segunda mitad del calendario.

El resultado final fue una campaña en la que Sale terminó con 2.16 de efectividad, 200 ponches y un WHIP de 0.98, números que lo mantuvieron entre los brazos más dominantes de la Liga Nacional.

El logro de Sale llegó justo cuando Atlanta ya había asegurado su boleto a la postemporada y, posteriormente, conquistó el título de la División Este de la Liga Nacional, el séptimo de la franquicia en las últimas nueve temporadas.

Ahora viene la parte verdaderamente importante. Sale está proyectado para abrir el Juego 1 de la Serie de Comodines de la Liga Nacional, si Atlanta mantiene el tercer puesto de la siembra. La Serie de Comodines comenzará el 29 de septiembre y se disputará a tres juegos.

El escenario todavía puede cambiar porque Atlanta busca mejorar su posición en la tabla, pero el plan del cuerpo técnico ya está definido alrededor de su principal carta. Chris Sale será el encargado de ponerle la pelota al guante cuando los Bravos arranquen su camino hacia octubre.

UNA CARRERA QUE SIGUE AGREGANDO CAPÍTULOS

El nuevo registro se suma a una colección de números que ya hacen de Sale uno de los lanzadores más destacados de su generación. En 2025 se convirtió en el pitcher que más rápido alcanzó los 2,500 ponches en la historia de MLB, al conseguirlo en apenas 2,026 entradas, superando la marca que pertenecía precisamente a Randy Johnson.

Además, Sale ya posee un Premio Cy Young de la Liga Nacional, ganado en 2024, y múltiples selecciones al Juego de Estrellas. Su trayectoria también incluye pasos por White Sox y Red Sox antes de convertirse en una pieza fundamental de Atlanta.