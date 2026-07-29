Christian Zazueta, la joya mexicana que enamora a los Dodgers y que llegó del archirrival

Christian Zazueta dejó de ser una promesa para convertirse en una de las mayores esperanzas de futuro de los Dodgers de Los Ángeles. Con apenas 21 años, el derecho mexicano ya es considerado el prospecto de pitcheo más importante de la organización y ocupa el sexto lugar del ranking de MLB Pipeline, consolidándose como uno de los brazos jóvenes más prometedores de todo el beisbol. Su ascenso ha sido tan acelerado que el canje realizado en febrero de 2024, cuando los Dodgers lo adquirieron desde los Yankees de Nueva York junto al zurdo Mat Gage a cambio del relevista Caleb Ferguson, hoy es visto como un auténtico golpe maestro de la gerencia angelina. Los primeros meses de Zazueta en el sistema estadounidense representaron un reto importante. Durante 2024, en la Liga de California, registró una efectividad de 6.36, aunque dejó claras sus cualidades al recetar 63 ponches en 52.1 entradas, una muestra del potencial que aún estaba por desarrollarse.

La explosión llegó un año después. En 2025, brilló con Rancho Cucamonga, donde terminó con 2.44 de efectividad, 80 ponches, apenas 16 bases por bolas y 66.1 innings en 16 aperturas. Su desempeño le valió el reconocimiento como Pitcher del Año de las Ligas Menores de los Dodgers, confirmando que la organización había encontrado una auténtica joya. El salto definitivo ocurrió en 2026. Después de dominar en Clase-A Avanzada con Great Lakes Loons, fue promovido a Doble-A Tulsa, donde debutó con cinco entradas sin permitir carrera y apenas un imparable. Desde entonces ha mantenido un dominio absoluto, reflejado en una impresionante relación de 34 ponches por solo dos bases por bolas durante sus primeras semanas en la categoría. Gran parte de ese éxito se explica por un repertorio de alto nivel. Su recta viaja entre 92 y 95 millas por hora, con picos de 97 mph, mientras que su cambio de velocidad se ha convertido en un lanzamiento devastador gracias a su movimiento tardío. Los números respaldan su efectividad: los bateadores zurdos apenas le batean para .168, mientras que los derechos registran un promedio de .226. Las evaluaciones de los especialistas también respaldan su crecimiento. Scouts de Baseball America lo consideran uno de los lanzadores jóvenes más prometedores del sistema de los Dodgers, destacando la combinación entre la potencia de su recta y el ángulo con el que llega a la zona de strike.

En la presente temporada acumula récord de 2-2, efectividad de 3.36 y 100 ponches en apenas 69.2 entradas, cifras que lo colocan entre los mejores prospectos de pitcheo de las Ligas Menores. Su desempeño ha llevado a diversos analistas a proyectarlo como un futuro abridor de rotación para los Dodgers, con posibilidades de debutar en las Grandes Ligas durante 2028. Además de su talento, Zazueta posee un físico ideal para el montículo: 1.90 metros de estatura, una mecánica fluida y un comando que ha evolucionado notablemente desde su llegada a Estados Unidos. Esa combinación de herramientas y madurez lo ha convertido en uno de los jugadores más protegidos por la organización.

Con la fecha límite de cambios cada vez más cerca, todo apunta a que los Dodgers mantendrán al mexicano fuera de cualquier negociación. La directiva considera que su desarrollo es una prioridad y que representa una pieza clave para el futuro de la rotación. Mientras Caleb Ferguson ha desempeñado un papel secundario en el bullpen de los Yankees, Christian Zazueta continúa elevando su valor con cada apertura. Lo que comenzó como una apuesta a largo plazo ya es visto como uno de los canjes más favorables para los Dodgers en los últimos años, y la afición angelina ya imagina el día en que el mexicano suba al montículo del Dodger Stadium como parte de la rotación de Grandes Ligas.