Va tomando forma el ‘dream team’ mexicano rumbo al Clásico Mundial de Beisbol
El manager, Benjamín Gil, va delineando a la Selección Nacional que estará disputando en el mes de marzo la competencia que reúne a lo mejor de la pelota caliente del planeta
El camino de México rumbo al Clásico Mundial de Béisbol 2026 comienza a tomar forma. Recientemente, el mánager Benjamín Gil y el ex ligamayorista Rodrigo López, gerente general de la novena tricolor, dieron a conocer una lista preliminar de 35 peloteros convocados, en la que ya figuran nombres consolidados de Grandes Ligas dispuestos a representar a la Selección Mexicana.
El antecedente inmediato ilusiona. En el Clásico Mundial de 2023, México conquistó la medalla de bronce, un resultado histórico que se convirtió en el mayor logro del país en el béisbol internacional y uno de los más relevantes del deporte mexicano. Ahora, gran parte de aquel plantel buscará regresar al diamante con la misión de superar esa hazaña.
Desde principios de diciembre de 2025, Gil y López enviaron a la Major League Baseball (MLB) la relación de peloteros elegibles, marcando el arranque formal de la planeación rumbo al torneo. Aunque aún se trata de un listado preliminar, las expectativas son altas por la calidad del talento incluido.
Dentro del róster destacan figuras que brillaron en el Mundial 2023, encabezadas por Randy Arozarena. En la más reciente temporada con los Seattle Mariners, el jardinero conectó 27 jonrones, impulsó 76 carreras y cerró su quinta campaña consecutiva con al menos 20 cuadrangulares y 20 robos, números que lo consolidan como uno de los referentes ofensivos del equipo.
Arozarena no estará solo. También aparece Alejandro Kirk, catcher de los Toronto Blue Jays, quien firmó una inolvidable Serie Mundial 2025 con el conjunto subcampeón. En el pitcheo sobresale Taijuan Walker, hoy con los Philadelphia Phillies, recordado por su actuación en el Clásico pasado, cuando ponchó a ocho bateadores en cuatro entradas ante Reino Unido, estableciendo un récord para un lanzador mexicano en el torneo.
Uno de los datos más llamativos de la convocatoria es la presencia de Luis Urías y Ramón Urías, quienes se convertirán en la tercera pareja de hermanos en representar juntos a México en un Clásico Mundial de Béisbol, un hecho poco común en la historia del certamen.
Aunque la lista oficial se dará a conocer el 3 de febrero, estos son algunos de los peloteros confirmados dentro del plantel preliminar de la Selección Mexicana:
Jardineros
Randy Arozarena | Seattle Mariners
Tarren Durán | Boston Red Sox
Alex Thomas | Arizona Diamondbacks
Catcher
Alejandro Kirk | Toronto Blue Jays
Infielders
Isaac Paredes | Tampa Bay Rays
Ramón Urías | Baltimore Orioles / Houston Astros
Luis Urías | Milwaukee Brewers
Jonathan Aranda | Tampa Bay Rays
Pitchers
Taijuan Walker | Philadelphia Phillies
José Urquidy | Houston Astros
Andrés Muñoz | Seattle Mariners
Patrick Sandoval | Los Angeles Angels
Javier Assad | Chicago Cubs
Con este róster preliminar, México empieza a ilusionarse con un nuevo capítulo histórico en el Clásico Mundial de Béisbol 2026, apoyado en una base de talento probada y en la ambición de ir más allá del bronce logrado en 2023.
Benjamin Gil ha declarado estar enfocado en conformar un buen roster para el Clásico Mundial, aunque también destacó que no es una tarea sencilla dado el gran número de peloteros mexicanos o de ascendencia mexicana que militan en Grandes Ligas y niveles menores, y que todos están en consideración.
Gil también ha recalcado que el equipo no va a subestimar a ninguna selección del Clásico Mundial, recordando que incluso equipos considerados “menos fuertes” pueden dar sorpresas.