Va tomando forma el ‘dream team’ mexicano rumbo al Clásico Mundial de Beisbol

El camino de México rumbo al Clásico Mundial de Béisbol 2026 comienza a tomar forma. Recientemente, el mánager Benjamín Gil y el ex ligamayorista Rodrigo López, gerente general de la novena tricolor, dieron a conocer una lista preliminar de 35 peloteros convocados, en la que ya figuran nombres consolidados de Grandes Ligas dispuestos a representar a la Selección Mexicana.

El antecedente inmediato ilusiona. En el Clásico Mundial de 2023, México conquistó la medalla de bronce, un resultado histórico que se convirtió en el mayor logro del país en el béisbol internacional y uno de los más relevantes del deporte mexicano. Ahora, gran parte de aquel plantel buscará regresar al diamante con la misión de superar esa hazaña.

Desde principios de diciembre de 2025, Gil y López enviaron a la Major League Baseball (MLB) la relación de peloteros elegibles, marcando el arranque formal de la planeación rumbo al torneo. Aunque aún se trata de un listado preliminar, las expectativas son altas por la calidad del talento incluido.

Dentro del róster destacan figuras que brillaron en el Mundial 2023, encabezadas por Randy Arozarena. En la más reciente temporada con los Seattle Mariners, el jardinero conectó 27 jonrones, impulsó 76 carreras y cerró su quinta campaña consecutiva con al menos 20 cuadrangulares y 20 robos, números que lo consolidan como uno de los referentes ofensivos del equipo.