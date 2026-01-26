Va tomando forma el ‘dream team’ mexicano rumbo al Clásico Mundial de Beisbol

    Va tomando forma el 'dream team' mexicano rumbo al Clásico Mundial de Beisbol
    Randy Arozarena y los hermanos Urías están en la lista previa de la Selección Mexicana que disputará el Clásico Mundial de Beisbol.

El manager, Benjamín Gil, va delineando a la Selección Nacional que estará disputando en el mes de marzo la competencia que reúne a lo mejor de la pelota caliente del planeta

El camino de México rumbo al Clásico Mundial de Béisbol 2026 comienza a tomar forma. Recientemente, el mánager Benjamín Gil y el ex ligamayorista Rodrigo López, gerente general de la novena tricolor, dieron a conocer una lista preliminar de 35 peloteros convocados, en la que ya figuran nombres consolidados de Grandes Ligas dispuestos a representar a la Selección Mexicana.

El antecedente inmediato ilusiona. En el Clásico Mundial de 2023, México conquistó la medalla de bronce, un resultado histórico que se convirtió en el mayor logro del país en el béisbol internacional y uno de los más relevantes del deporte mexicano. Ahora, gran parte de aquel plantel buscará regresar al diamante con la misión de superar esa hazaña.

Desde principios de diciembre de 2025, Gil y López enviaron a la Major League Baseball (MLB) la relación de peloteros elegibles, marcando el arranque formal de la planeación rumbo al torneo. Aunque aún se trata de un listado preliminar, las expectativas son altas por la calidad del talento incluido.

Dentro del róster destacan figuras que brillaron en el Mundial 2023, encabezadas por Randy Arozarena. En la más reciente temporada con los Seattle Mariners, el jardinero conectó 27 jonrones, impulsó 76 carreras y cerró su quinta campaña consecutiva con al menos 20 cuadrangulares y 20 robos, números que lo consolidan como uno de los referentes ofensivos del equipo.

Arozarena no estará solo. También aparece Alejandro Kirk, catcher de los Toronto Blue Jays, quien firmó una inolvidable Serie Mundial 2025 con el conjunto subcampeón. En el pitcheo sobresale Taijuan Walker, hoy con los Philadelphia Phillies, recordado por su actuación en el Clásico pasado, cuando ponchó a ocho bateadores en cuatro entradas ante Reino Unido, estableciendo un récord para un lanzador mexicano en el torneo.

Uno de los datos más llamativos de la convocatoria es la presencia de Luis Urías y Ramón Urías, quienes se convertirán en la tercera pareja de hermanos en representar juntos a México en un Clásico Mundial de Béisbol, un hecho poco común en la historia del certamen.

Aunque la lista oficial se dará a conocer el 3 de febrero, estos son algunos de los peloteros confirmados dentro del plantel preliminar de la Selección Mexicana:

Jardineros

Randy Arozarena | Seattle Mariners

Tarren Durán | Boston Red Sox

Alex Thomas | Arizona Diamondbacks

Catcher

Alejandro Kirk | Toronto Blue Jays

Infielders

Isaac Paredes | Tampa Bay Rays

Ramón Urías | Baltimore Orioles / Houston Astros

Luis Urías | Milwaukee Brewers

Jonathan Aranda | Tampa Bay Rays

Pitchers

Taijuan Walker | Philadelphia Phillies

José Urquidy | Houston Astros

Andrés Muñoz | Seattle Mariners

Patrick Sandoval | Los Angeles Angels

Javier Assad | Chicago Cubs

Con este róster preliminar, México empieza a ilusionarse con un nuevo capítulo histórico en el Clásico Mundial de Béisbol 2026, apoyado en una base de talento probada y en la ambición de ir más allá del bronce logrado en 2023.

Benjamin Gil ha declarado estar enfocado en conformar un buen roster para el Clásico Mundial, aunque también destacó que no es una tarea sencilla dado el gran número de peloteros mexicanos o de ascendencia mexicana que militan en Grandes Ligas y niveles menores, y que todos están en consideración.

Gil también ha recalcado que el equipo no va a subestimar a ninguna selección del Clásico Mundial, recordando que incluso equipos considerados “menos fuertes” pueden dar sorpresas.

