Claudia Sheinbaum niega que haya una investigación en contra de Ana Guevara por gestión de la Conade

“ Que yo sepa, Ana Guevara no está bajo investigación . Lo que hay, como siempre, es que cuando hay nuevo año se deciden las auditorías de los años anteriores” , afirmó la mandataria. Asimismo, explicó que estas auditorías forman parte del proceso habitual de revisión realizado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno. Detalló que, si durante estos ejercicios se detectan irregularidades, las entidades tienen la oportunidad de responder antes de pasar a una siguiente etapa del procedimiento.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo , fue cuestionada este jueves durante su conferencia matutina sobre las presuntas investigaciones en contra de Ana Gabriela Guevara , ex titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), por supuestas irregularidades cometidas durante su gestión. En su respuesta, Sheinbaum aclaró que, hasta donde ella tiene conocimiento, no existe una investigación formal en curso en contra de Guevara.

DECLARACIONES DE ROMMEL PACHECO CONTRADICEN VERSIÓN PRESIDENCIAL

A pesar de lo dicho por Sheinbaum, el actual titular de la Conade, Rommel Pacheco, dio una versión distinta semanas antes. El pasado 28 de marzo de 2025, en declaraciones emitidas desde Palacio Nacional, Pacheco confirmó la existencia de investigaciones en curso sobre la gestión de Guevara, iniciadas por la ASF y el Órgano Interno de Control (OIC) de la propia Conade.

“Desde que llegamos encontramos carpetas de investigación abiertas. Todo lo que esté mal será señalado, será enviado a las autoridades pertinentes. La función de la Conade no es ser fiscalía, pero no se va a tolerar ninguna falta a las reglas de operación ni a la Ley General de Cultura Física y Deporte”, señaló Pacheco, ex clavadista olímpico.

Hasta el momento, Ana Gabriela Guevara no ha emitido declaraciones públicas respecto a las investigaciones, y tampoco se ha confirmado si ha sido citada por alguna autoridad judicial o administrativa para rendir cuentas.

