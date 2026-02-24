Club Gato Araiza invita a la segunda ‘8KM Power’ para mujeres el 8 de marzo
El Club de Corredores Gato Araiza invita a todas las mujeres de Saltillo a participar en la segunda edición de la carrera “8KM Power”, que se llevará a cabo el domingo 8 de marzo. La actividad, que busca conmemorar el Día Internacional de la Mujer, se realizará sin costo para las participantes.
La cita será en la Explanada del Ateneo Fuente, con reunión a las 7:00 a.m., foto grupal a las 7:15 a.m. y salida programada a las 7:20 a.m. Cada corredora podrá recorrer los 8 kilómetros a su propio ritmo, ya sea corriendo, trotando o caminando. El código de vestimenta sugerido es playera morada o blanca.
En su primera edición, el evento reunió a unas 50 mujeres, quienes destacaron la energía de sororidad y la conexión que se generó entre las participantes. Para esta ocasión, la organización espera duplicar la participación. “Es la segunda vez que se hace y no hay costo. La vez pasada fue un éxito. La sororidad y tribu que conformamos las mujeres es genial. Ahora esperamos ser el doble”, compartió la organización.
El evento busca no solo incentivar la actividad física, sino también crear un espacio de convivencia y apoyo entre mujeres de la ciudad, celebrando la fuerza y unidad femenina a través del deporte.
Quienes deseen participar deben confirmar su asistencia con anticipación para facilitar la logística del evento. Esta iniciativa se suma a otras actividades locales que buscan visibilizar la importancia del 8 de marzo y promover la inclusión y la salud de las mujeres en Saltillo.