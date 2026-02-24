Club Gato Araiza invita a la segunda ‘8KM Power’ para mujeres el 8 de marzo

El Club de Corredores Gato Araiza invita a todas las mujeres de Saltillo a participar en la segunda edición de la carrera “8KM Power”, que se llevará a cabo el domingo 8 de marzo. La actividad, que busca conmemorar el Día Internacional de la Mujer, se realizará sin costo para las participantes.

La cita será en la Explanada del Ateneo Fuente, con reunión a las 7:00 a.m., foto grupal a las 7:15 a.m. y salida programada a las 7:20 a.m. Cada corredora podrá recorrer los 8 kilómetros a su propio ritmo, ya sea corriendo, trotando o caminando. El código de vestimenta sugerido es playera morada o blanca.

