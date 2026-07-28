México supera las 100 medallas en Santo Domingo 2026; gimnasia rítmica arrasa con los oros

La delegación mexicana vivió otra jornada sobresaliente en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 al superar la barrera de las 100 medallas totales y consolidarse en la cima del medallero con una ventaja cada vez más amplia sobre sus perseguidores. Al cierre de la actividad del martes 28 de julio, México llegó a 119 preseas: 44 de oro, 43 de plata y 32 de bronce, una cifra que refleja el dominio mostrado en múltiples disciplinas y que mantiene al país al frente de la clasificación general por delante de Colombia, Cuba, Venezuela y República Dominicana.

La gran protagonista del día fue la gimnasia rítmica, disciplina que se convirtió en la principal fábrica de medallas para México. Las seleccionadas nacionales cerraron una actuación histórica al completar un perfecto de 9 oros de 9 posibles durante toda la competencia. La figura más destacada fue Marina Malpica, quien conquistó tres títulos más en las pruebas de pelota, mazas y listón, alcanzando cinco medallas de oro en estos Juegos. La joven Ana Luisa Abraham, de apenas 15 años, también brilló al coronarse campeona en aro individual y sumar además preseas de plata. El conjunto femenil añadió títulos en las modalidades de cinco pelotas y tres aros con dos mazas para sellar una participación dominante.

Natación aporta récords y campeones La alberca también entregó grandes resultados para México. Paulo Strehlke ganó los 1,500 metros libres con un tiempo de 15:03.87, estableciendo récord centroamericano y récord mexicano. Con este resultado, el morelense llegó a tres medallas de oro en Santo Domingo 2026. Por su parte, Melissa Rodríguez se coronó en los 100 metros pecho femenil, mientras que los relevos mexicanos de 4x200 libres, tanto femenil como varonil, conquistaron el oro. El equipo masculino además impuso nuevo récord de Juegos Centroamericanos y récord nacional.

Carlos Sansores impulsa al taekwondo En taekwondo, Carlos Sansores sumó otra presea dorada para México al imponerse en la categoría de más de 87 kilogramos. El quintanarroense derrotó al cubano Yoikel Goicoechea en una cerrada final y entregó el oro número 40 para la delegación mexicana. También destacó Saraí González, quien obtuvo el bronce en la categoría de más de 73 kilogramos.

Más títulos en remo, ciclismo, tenis y bádminton La jornada comenzó con oros en remo gracias a Rafael Mejía y Maite Arrillaga en el doble mixto, además del triunfo de Ximena Castellanos, Jennifer de la Rosa, Aylín Ibarra y Melissa Márquez en el W4x. El ciclismo de pista aportó otro campeonato mediante Yareli Acevedo, quien dominó el ómnium femenil con 179 puntos. En tenis, México aseguró el oro y la plata del singles femenil con una final entre Julia García y Ana Sofía Sánchez, mientras que el bádminton sumó campeonatos mediante Miriam Rodríguez y Romina Fregoso en dobles femenil y la dupla de Miriam Rodríguez y Luis Montoya en dobles mixtos. Con una cosecha constante de medallas en natación, gimnasia, remo, ciclismo, taekwondo, tenis y bádminton, México no solo rebasó las 100 preseas, sino que alcanzó las 119 medallas totales, fortaleciendo su posición como la delegación más dominante de Santo Domingo 2026.