Coahuila define a sus clasificados al Regional de Ajedrez rumbo a la Olimpiada Nacional 2026

/ 3 febrero 2026
    Coahuila define a sus clasificados al Regional de Ajedrez rumbo a la Olimpiada Nacional 2026
    Jóvenes ajedrecistas de distintos municipios participaron en el Selectivo Estatal celebrado en Saltillo. FOTO: CORTESÍA

Tras cinco rondas por categoría, Coahuila definió a sus medallistas estatales de ajedrez y a las y los jugadores que representarán al estado en la Etapa Regional

La fase estatal del ajedrez en Coahuila llegó a su fin y con ello quedaron definidos los nombres de las y los jugadores que continuarán en el proceso rumbo a la Olimpiada Nacional CONADE 2026. Tras cinco rondas disputadas en cada categoría, el Selectivo Estatal permitió conocer tanto a las y los medallistas como a quienes integrarán la delegación que competirá en la siguiente etapa.

La actividad se desarrolló en Saltillo y reunió a jóvenes ajedrecistas de distintas regiones del estado, quienes enfrentaron jornadas intensas en las ramas femenil y varonil. Al cierre del torneo, los puntajes acumulados marcaron diferencias mínimas en varias categorías, reflejo de la paridad que caracterizó la competencia.

Con los resultados oficiales, Coahuila avanzará a la Etapa Regional, también conocida como Macroregional, que se celebrará del 13 al 15 de marzo en Zacatecas. En esa fase, las y los representantes coahuilenses se medirán ante rivales de Durango, Zacatecas, Nuevo León y Tamaulipas, con la mira puesta en uno de los seis boletos disponibles para la Fase Nacional, programada en San Luis Potosí.

En la categoría Sub-12 femenil, Isabel Rosales Guevara se quedó con el oro al sumar cuatro puntos, misma cifra que registraron Aura Altamirano Ramírez y Grecia Lucía Ortega Méndez, quienes obtuvieron plata y bronce respectivamente tras los criterios de desempate. En la rama varonil de esa categoría, Iker Gabriel Medellín Gutiérrez lideró la tabla con 4.5 puntos, seguido por Jesús Pablo Gil Castillo y José Fernando Hernández Navarrete.

Las partidas se definieron en varios casos por márgenes mínimos y criterios de desempate. FOTO: CORTESÍA

Dentro de la Sub-16, la competencia también fue cerrada. En femenil, Valeria Angely Blackaller Iruegas y Lilia Cristina Valdés Álvarez finalizaron con cuatro puntos, mientras que Andrea Elizabeth García Del Río aseguró el tercer puesto. En varonil, Rodrigo Borjón Garza encabezó la clasificación, con Alfredo Ignacio Contreras Cardona y Carlos Alfredo Noriega Castañeda detrás de él.

La categoría Sub-20 cerró la jornada estatal. En femenil, Citlalli Marian Muñiz Flores obtuvo el primer lugar, seguida por Gina Mariana Sánchez Oyervidez y Lluvia Del Mar Zavala Contreras. En la rama varonil, Santiago Franco Rivero, Abelardo Juárez García y Derek Steven Barboza García empataron en puntos, lo que obligó a aplicar criterios técnicos para definir posiciones.

De acuerdo con el sistema de clasificación del proceso CONADE, avanzan al Macroregional las y los ajedrecistas que ocuparon los dos primeros lugares de cada categoría y rama. Con ello, Coahuila ya tiene definidos a sus representantes para la siguiente prueba, en la que buscarán mantenerse en el camino hacia la fase nacional del ajedrez juvenil.

Ajedrez
resultados

Localizaciones


Saltillo

Inedec
CONADE

