Coahuila define a sus clasificados al Regional de Ajedrez rumbo a la Olimpiada Nacional 2026

La fase estatal del ajedrez en Coahuila llegó a su fin y con ello quedaron definidos los nombres de las y los jugadores que continuarán en el proceso rumbo a la Olimpiada Nacional CONADE 2026. Tras cinco rondas disputadas en cada categoría, el Selectivo Estatal permitió conocer tanto a las y los medallistas como a quienes integrarán la delegación que competirá en la siguiente etapa.

La actividad se desarrolló en Saltillo y reunió a jóvenes ajedrecistas de distintas regiones del estado, quienes enfrentaron jornadas intensas en las ramas femenil y varonil. Al cierre del torneo, los puntajes acumulados marcaron diferencias mínimas en varias categorías, reflejo de la paridad que caracterizó la competencia.

Con los resultados oficiales, Coahuila avanzará a la Etapa Regional, también conocida como Macroregional, que se celebrará del 13 al 15 de marzo en Zacatecas. En esa fase, las y los representantes coahuilenses se medirán ante rivales de Durango, Zacatecas, Nuevo León y Tamaulipas, con la mira puesta en uno de los seis boletos disponibles para la Fase Nacional, programada en San Luis Potosí.

En la categoría Sub-12 femenil, Isabel Rosales Guevara se quedó con el oro al sumar cuatro puntos, misma cifra que registraron Aura Altamirano Ramírez y Grecia Lucía Ortega Méndez, quienes obtuvieron plata y bronce respectivamente tras los criterios de desempate. En la rama varonil de esa categoría, Iker Gabriel Medellín Gutiérrez lideró la tabla con 4.5 puntos, seguido por Jesús Pablo Gil Castillo y José Fernando Hernández Navarrete.