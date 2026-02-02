Saint-Maximin ficha por el Lens tras salir del América por presunto racismo hacia sus hijos
El atacante francés fue anunciado en la Ligue 1, horas después de desvincularse de las Águilas, luego de denunciar presuntos actos de racismo en contra de su familia en México
El extremo francés Allan Saint-Maximin ha firmado con el Racing Club de Lens de la Ligue 1 hasta el final de la Temporada 2025-2026, pocas horas después de haber rescindido su contrato con el Club América de México en medio de una polémica por presuntos actos de racismo dirigidos a sus hijos.
Saint-Maximin, de 28 años, pone fin así a una etapa breve y turbulenta en el fútbol mexicano.
Llegó al América en agosto de 2025 tras una destacada trayectoria en Europa, incluyendo pasos por el Newcastle United de la Premier League y clubes como el Mónaco, Al-Ahli y Fenerbahçe, y disputó 15 encuentros oficiales con las Águilas, aportando tres goles y una asistencia antes de su salida abrupta.
TE PUEDE INTERESAR: Uros Durdevic refuerza el ataque de Rayados para el Clausura 2026
La rescisión de su contrato con el América se produjo un día después de que el propio jugador denunciara en redes sociales que sus hijos habían sido objeto de insultos racistas durante su estancia en México, señalando que “proteger a mis hijos es mi prioridad” y condenando cualquier forma de discriminación.
El club azulcrema emitió un comunicado expresando su apoyo a Saint-Maximin y su familia, así como su “fuerte condena” a cualquier acto discriminatorio.
La llegada de Saint-Maximin al Lens representa para el club francés un refuerzo de peso en su objetivo de continuar compitiendo en la parte alta de la Ligue 1.
El jugador, conocido por su explosividad y habilidad en el uno contra uno, buscará reencontrar su mejor forma en el campeonato francés tras una temporada marcada por los acontecimientos extradeportivos en México.