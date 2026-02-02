Saint-Maximin ficha por el Lens tras salir del América por presunto racismo hacia sus hijos

El extremo francés Allan Saint-Maximin ha firmado con el Racing Club de Lens de la Ligue 1 hasta el final de la Temporada 2025-2026, pocas horas después de haber rescindido su contrato con el Club América de México en medio de una polémica por presuntos actos de racismo dirigidos a sus hijos.

Saint-Maximin, de 28 años, pone fin así a una etapa breve y turbulenta en el fútbol mexicano.

Llegó al América en agosto de 2025 tras una destacada trayectoria en Europa, incluyendo pasos por el Newcastle United de la Premier League y clubes como el Mónaco, Al-Ahli y Fenerbahçe, y disputó 15 encuentros oficiales con las Águilas, aportando tres goles y una asistencia antes de su salida abrupta.

