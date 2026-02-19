Coahuila realizará segunda toma de marcas de tiro con arco rumbo a la Olimpiada Nacional CONADE 2026

El proceso rumbo a la Olimpiada Nacional CONADE 2026 continúa en Coahuila con la realización de la segunda toma de marcas estatal de tiro con arco, programada para el próximo 7 de marzo en el campo de tiro ubicado dentro del Parque Ecológico La Aurora, en la ciudad de Saltillo. La convocatoria, emitida por el Instituto Estatal del Deporte de Coahuila en coordinación con la Asociación Deportiva de Tiro con Arco Coahuilense, forma parte del proceso clasificatorio para definir a los atletas que buscarán su lugar en la máxima justa deportiva juvenil del país durante este 2026. TE PUEDE INTERESAR: Julián Araujo y Mateo Chávez enfrentan Playoffs de Europa y Conference League

El tiro con arco ha sido una de las disciplinas que más resultados ha aportado a la entidad en ediciones recientes de la Olimpiada Nacional, por lo que este control estatal representa una oportunidad importante para que nuevos talentos puedan integrarse al representativo coahuilense que competirá a nivel nacional. La competencia está dirigida a arqueros juveniles del estado que actualmente se encuentran en etapa formativa, contemplando participación en las categorías Sub-14, Sub-16, Sub-18, Sub-21 y Sub-24, tanto en la rama femenil como varonil. Durante la jornada se llevará a cabo una ronda clasificatoria de 72 flechas, cuya distancia será determinada de acuerdo con la edad y modalidad de cada participante, conforme a lo establecido en el anexo técnico nacional.