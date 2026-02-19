Coahuila realizará segunda toma de marcas de tiro con arco rumbo a la Olimpiada Nacional CONADE 2026

+ Seguir en Seguir en Google
Deportes
/ 19 febrero 2026
    Coahuila realizará segunda toma de marcas de tiro con arco rumbo a la Olimpiada Nacional CONADE 2026
    Arqueros juveniles de Coahuila participarán en la segunda toma de marcas estatal en Saltillo. FOTO: OMAR SAUCEDO/VANGUARDIA MX

Coahuila llevará a cabo su segunda toma de marcas estatal de tiro con arco el 7 de marzo en Saltillo, como parte del proceso clasificatorio rumbo a la Olimpiada Nacional CONADE 2026

El proceso rumbo a la Olimpiada Nacional CONADE 2026 continúa en Coahuila con la realización de la segunda toma de marcas estatal de tiro con arco, programada para el próximo 7 de marzo en el campo de tiro ubicado dentro del Parque Ecológico La Aurora, en la ciudad de Saltillo.

La convocatoria, emitida por el Instituto Estatal del Deporte de Coahuila en coordinación con la Asociación Deportiva de Tiro con Arco Coahuilense, forma parte del proceso clasificatorio para definir a los atletas que buscarán su lugar en la máxima justa deportiva juvenil del país durante este 2026.

TE PUEDE INTERESAR: Julián Araujo y Mateo Chávez enfrentan Playoffs de Europa y Conference League

El tiro con arco ha sido una de las disciplinas que más resultados ha aportado a la entidad en ediciones recientes de la Olimpiada Nacional, por lo que este control estatal representa una oportunidad importante para que nuevos talentos puedan integrarse al representativo coahuilense que competirá a nivel nacional.

La competencia está dirigida a arqueros juveniles del estado que actualmente se encuentran en etapa formativa, contemplando participación en las categorías Sub-14, Sub-16, Sub-18, Sub-21 y Sub-24, tanto en la rama femenil como varonil. Durante la jornada se llevará a cabo una ronda clasificatoria de 72 flechas, cuya distancia será determinada de acuerdo con la edad y modalidad de cada participante, conforme a lo establecido en el anexo técnico nacional.

Este evento permitirá a los atletas registrar marcas oficiales dentro del ranking estatal, requisito indispensable para aspirar a la clasificación rumbo a la etapa nacional. De acuerdo con el sistema de competencia, los mejores puntajes obtenidos serán considerados para integrar el listado de posibles clasificados que representarán a Coahuila en el siguiente filtro del proceso.

Las actividades se desarrollarán en un horario de 08:00 a 16:30 horas en las instalaciones del campo de tiro con arco del Parque Ecológico La Aurora, donde se espera la participación de arqueros provenientes de distintos municipios del estado que buscan avanzar dentro del proceso selectivo.

Con esta segunda toma de marcas, el tiro con arco coahuilense inicia la fase determinante de su preparación competitiva, con miras a mantener su presencia en el medallero nacional dentro de la próxima edición de la Olimpiada Nacional CONADE 2026.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Olimpiada Nacional
Tiro con arco

Localizaciones


Saltillo

Corin Zúñiga

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Selección de los editores
El relleno sanitario de Saltillo está al borde de su capacidad, a pesar de una nueva fosa, ésta quedará rebasada en cuatro años.

Saltillo: aumenta 50% basura por habitante en 13 años; relleno, al límite en 2030
Cinco municipios resultaron con observaciones en el 100 por cientos de los recursos federales recibidos.

Coahuila: cinco municipios deben aclarar el uso del 100% de recursos federales de 2024
La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que su gobierno analiza alternativas para explotar gas natural sin recurrir al fracking, mientras México mantiene una alta dependencia energética de Estados Unidos.

Sheinbaum confirma que se analizan alternativas sostenibles para extracción de gas natural
No es novedad que se lancen improperios racistas contra los futbolistas, asunto que muchas veces se calla, pero Vinícius no ha dejado de denunciarlo.

Racismo en el futbol de élite: el insulto desde la tribuna y la lucha por la dignidad
Los boletos estarán disponibles directamente en Cinépolis.

¡‘El Desaire’ se proyectará en Saltillo! Formará parte de la Muestra Intergaláctica en Cinépolis
Especialistas internacionales compartieron antecedentes de manifestaciones registradas en otras sedes mundialistas para fortalecer protocolos de seguridad preventiva.

Capacita FBI a Nuevo León ante posibles protestas en el marco del Mundial de Futbol 2026
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía calcula año con año este cifra del VABCOEL para analizar el cambio de la economía digital en el país.

En México, crece 12.75% comercio de electrónicos en 2024 a través de internet en la economía
La Fiscalía General del Estado (FGE) de Tabasco confirmó el hallazgo de una fosa clandestina en el municipio de Paraíso.

Fiscalía General de Tabasco confirma hallazgo de fosa clandestina con 6 cuerpos en Paraíso