Coahuila realizará segunda toma de marcas de tiro con arco rumbo a la Olimpiada Nacional CONADE 2026
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Coahuila llevará a cabo su segunda toma de marcas estatal de tiro con arco el 7 de marzo en Saltillo, como parte del proceso clasificatorio rumbo a la Olimpiada Nacional CONADE 2026
El proceso rumbo a la Olimpiada Nacional CONADE 2026 continúa en Coahuila con la realización de la segunda toma de marcas estatal de tiro con arco, programada para el próximo 7 de marzo en el campo de tiro ubicado dentro del Parque Ecológico La Aurora, en la ciudad de Saltillo.
La convocatoria, emitida por el Instituto Estatal del Deporte de Coahuila en coordinación con la Asociación Deportiva de Tiro con Arco Coahuilense, forma parte del proceso clasificatorio para definir a los atletas que buscarán su lugar en la máxima justa deportiva juvenil del país durante este 2026.
TE PUEDE INTERESAR: Julián Araujo y Mateo Chávez enfrentan Playoffs de Europa y Conference League
El tiro con arco ha sido una de las disciplinas que más resultados ha aportado a la entidad en ediciones recientes de la Olimpiada Nacional, por lo que este control estatal representa una oportunidad importante para que nuevos talentos puedan integrarse al representativo coahuilense que competirá a nivel nacional.
La competencia está dirigida a arqueros juveniles del estado que actualmente se encuentran en etapa formativa, contemplando participación en las categorías Sub-14, Sub-16, Sub-18, Sub-21 y Sub-24, tanto en la rama femenil como varonil. Durante la jornada se llevará a cabo una ronda clasificatoria de 72 flechas, cuya distancia será determinada de acuerdo con la edad y modalidad de cada participante, conforme a lo establecido en el anexo técnico nacional.
Este evento permitirá a los atletas registrar marcas oficiales dentro del ranking estatal, requisito indispensable para aspirar a la clasificación rumbo a la etapa nacional. De acuerdo con el sistema de competencia, los mejores puntajes obtenidos serán considerados para integrar el listado de posibles clasificados que representarán a Coahuila en el siguiente filtro del proceso.
Las actividades se desarrollarán en un horario de 08:00 a 16:30 horas en las instalaciones del campo de tiro con arco del Parque Ecológico La Aurora, donde se espera la participación de arqueros provenientes de distintos municipios del estado que buscan avanzar dentro del proceso selectivo.
Con esta segunda toma de marcas, el tiro con arco coahuilense inicia la fase determinante de su preparación competitiva, con miras a mantener su presencia en el medallero nacional dentro de la próxima edición de la Olimpiada Nacional CONADE 2026.