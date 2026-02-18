Julián Araujo y Mateo Chávez enfrentan Playoffs de Europa y Conference League
El mexicano del Celtic se mide al Stuttgart, mientras que el lateral del AZ visita al Noah, duelos que podrán verse en vivo en México por streaming
La UEFA Europa y Conference League entran en su fase de Playoffs este jueves 19 de febrero de 2026, y los mexicanos Julián Araujo con el Celtic y Mateo Chávez con el AZ Alkmaar tienen duelos importantes en sus respectivos equipos.
La serie de Playoffs de la UEFA Europa League 2025–26 marca el inicio de la fase eliminación hacia Octavos de Final, y el Celtic de Araujo recibe al VfB Stuttgart este 19 de febrero en Celtic Park.
El equipo escocés accedió a esta fase tras una actuación sólida en la fase de grupos y se prepara para aprovechar su localía en la Ida, mientras que Stuttgart llega con buen momento en la Bundesliga alemana y ha sido destacado por su rendimiento reciente hacia este cruce.
El técnico de Celtic, Martin O’Neill, encara uno de sus partidos número mil en su carrera profesional en este contexto europeo y busca una ventaja temprana en la eliminatoria ante un rival que combina juventud y eficacia ofensiva.
El encuentro entre Celtic y VfB Stuttgart está programado para jueves a las 2 de la tarde, se podrá seguir por ESPN y Disney+.
En sus últimas apariciones con el Celtic, Araujo ha tenido participación destacada y continuidad en el once titular desde su llegada en enero de 2026.
Jugó como defensor titular en el duelo ante Kilmarnock en la Scottish Premiership del 15 de febrero de 2026, y fue figura al marcar el gol de la victoria en el minuto 97 que le dio a Celtic un triunfo 3-2 en un partido clave para mantenerse cerca de la cima de la liga.
Chávez no jugará la Ida ante el Noah por suspensión
Por su parte, en la UEFA Conference League 2025–26, el AZ Alkmaar de Mateo Chávez visita al FC Noah de Armenia también este jueves, en un duelo de Ida de Playoffs que puede definir las aspiraciones de avanzar a Octavos de Final.
El Noah llega como anfitrión tras clasificarse desde la Fase de Grupos, mientras que Alkmaar supera la liga armada y pretende imponer su estilo de juego holandés para sacar un resultado que facilite la serie en la vuelta.
A nivel de contextos, la Conference League abre su fase de eliminación justamente este día con este cruce entre armenios y neerlandeses.
El partido FC Noah vs AZ Alkmaar está pautado para las 11:45 de la mañana en el Vazgen Sargsyan Republican Stadium en Yereván, la cual también se podrá seguir por ESPN y Disney+.
Chávez ha tenido participación regular con el AZ Alkmaar desde su llegada al club, sin embargo, este duelo se lo perderá por acumulación de tarjetas amarillas en la competencia.
En la temporada 2025/26 en la Eredivisie, ha acumulado cerca de 611 minutos de juego con el equipo y ha contribuido con una asistencia en la liga hasta el momento, aunque sin goles.
Su partido más reciente antes del duelo europeo fue en la Eredivisie en la derrota 1-2 ante Excelsior. Por su parte, en la Conference ha jugado en siete encuentros.