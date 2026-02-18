Julián Araujo y Mateo Chávez enfrentan Playoffs de Europa y Conference League

La UEFA Europa y Conference League entran en su fase de Playoffs este jueves 19 de febrero de 2026, y los mexicanos Julián Araujo con el Celtic y Mateo Chávez con el AZ Alkmaar tienen duelos importantes en sus respectivos equipos. La serie de Playoffs de la UEFA Europa League 2025–26 marca el inicio de la fase eliminación hacia Octavos de Final, y el Celtic de Araujo recibe al VfB Stuttgart este 19 de febrero en Celtic Park. El equipo escocés accedió a esta fase tras una actuación sólida en la fase de grupos y se prepara para aprovechar su localía en la Ida, mientras que Stuttgart llega con buen momento en la Bundesliga alemana y ha sido destacado por su rendimiento reciente hacia este cruce. TE PUEDE INTERESAR: Matías Almeyda es suspendido siete partidos en LaLiga tras altercado con el árbitro

El técnico de Celtic, Martin O’Neill, encara uno de sus partidos número mil en su carrera profesional en este contexto europeo y busca una ventaja temprana en la eliminatoria ante un rival que combina juventud y eficacia ofensiva. El encuentro entre Celtic y VfB Stuttgart está programado para jueves a las 2 de la tarde, se podrá seguir por ESPN y Disney+. En sus últimas apariciones con el Celtic, Araujo ha tenido participación destacada y continuidad en el once titular desde su llegada en enero de 2026. Jugó como defensor titular en el duelo ante Kilmarnock en la Scottish Premiership del 15 de febrero de 2026, y fue figura al marcar el gol de la victoria en el minuto 97 que le dio a Celtic un triunfo 3-2 en un partido clave para mantenerse cerca de la cima de la liga.