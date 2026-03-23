Coahuila suma ocho medallas en Tlaxcala dentro de la Copa Presidente de tiro con arco

La delegación de Coahuila cerró su participación en la Copa Presidente de tiro con arco, realizada en Tlaxcala, con un balance de ocho medallas: dos de oro, dos de plata y cuatro de bronce, en distintas categorías y modalidades. Los resultados incluyeron actuaciones en pruebas individuales y por equipos mixtos, con presencia en arco recurvo y compuesto. Entre los desempeños más destacados se encuentra el de Mariana Ramos Guerrero, quien se adjudicó el primer lugar en la modalidad recurvo individual Sub-16, tras avanzar en las rondas eliminatorias y asegurar el sitio más alto del podio.

Otro de los oros para el estado llegó por conducto de Carlos Lira García, quien se impuso en compuesto individual Sub-21. Su participación le permitió cerrar la competencia con una medalla que contribuyó al conteo general de la entidad. En las pruebas por equipos mixtos, Coahuila también tuvo presencia en el podio. Susana García y Arturo Barrera obtuvieron la medalla de plata en compuesto mixto Sub-16, luego de avanzar hasta la final de su categoría. De manera similar, la dupla integrada por Ximena Domínguez y Antonio Epifanía finalizó en la segunda posición en compuesto mixto Sub-18.

En cuanto a los terceros lugares, Juan Pablo Téllez logró el bronce en recurvo individual Sub-21, mientras que Susana García sumó una segunda presea personal al ubicarse en la tercera posición en compuesto individual Sub-16. La cosecha de bronces continuó con la participación de Elissa Jacobo y Mateo Villarreal, quienes alcanzaron el tercer sitio en compuesto mixto Sub-14. A ellos se sumó Rafael Muñoz, quien también finalizó en el tercer lugar en compuesto individual Sub-21. Con estos resultados, Coahuila concluyó su participación en este certamen nacional con presencia en varias finales y en el podio de distintas categorías juveniles. La competencia reunió a arqueros de diferentes estados del país y sirvió como parámetro para evaluar el desarrollo de los atletas en formación. La suma de medallas refleja el trabajo realizado por los competidores y sus entrenadores, así como la continuidad en procesos de preparación en el tiro con arco dentro de la entidad.

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