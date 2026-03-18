Coahuila lidera la Selección Mexicana de tiro con arco rumbo a la Temporada 2026

La Selección Mexicana de tiro con arco tendrá una base importante de atletas coahuilenses para la temporada 2026, luego de que siete arqueros del estado aseguraran su lugar tras la última fase del selectivo nacional realizada en el Centro Nacional de Alto Rendimiento. En la modalidad de arco recurvo varonil, Coahuila aportará tres de los cuatro integrantes del equipo principal. Matías Grande encabezó la clasificación general con 549 puntos de bonificación, mientras que Juan Pablo Téllez y Raúl Tadeo Rodríguez se ubicaron en el tercer y cuarto puesto con 424 y 368 unidades, respectivamente.

En la rama femenil de recurvo, Ángela Ruiz Rosales concluyó en la segunda posición con 499 puntos, seguida por Ana Paula Vázquez Flores, quien terminó tercera con 492. Ambas compartirán equipo con Alejandra Valencia y Rebeca Márquez, quienes completan la escuadra nacional.

Dentro del arco compuesto varonil, Sebastián García Flores se quedó con el primer lugar del selectivo al sumar 700 puntos, resultado que le otorgó el liderato del equipo. Junto a él competirán Rodrigo González, Máximo Méndez y Juan Carlos del Río, representantes de otras entidades del país. En la categoría femenil de compuesto, Dafne Quintero regresará a la Selección Mexicana tras finalizar en el segundo sitio con 636 puntos. El conjunto se complementa con Andrea Becerra, Adriana Castillo y Ana Sofía Hernández. Además de los seleccionados principales, Jesús del Ángel Flores, en recurvo varonil, y Diego Borbolla, en compuesto varonil, formarán parte de la Selección B, que tendrá participación en eventos de preparación y fungirá como respaldo del equipo titular. Con esta conformación, el representativo nacional contará con un 44 por ciento de atletas originarios de Coahuila dentro de su equipo estelar, lo que refuerza la presencia del estado en esta disciplina a nivel nacional.

El calendario internacional para 2026 contempla la participación de la Selección A en el serial de Copas del Mundo, con paradas en Puebla, Shanghái, Antalya y Madrid. Asimismo, el equipo competirá en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo.

De acuerdo con el proceso establecido, los tres mejores resultados del serial de Copas del Mundo otorgarán el pase al Campeonato Panamericano, programado para realizarse en Tlaxcala, donde México buscará consolidar su nivel competitivo ante rivales del continente.

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