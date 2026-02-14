Coahuila tendrá cuatro representantes en el proceso rumbo a Santo Domingo 2026 en atletismo

Deportes
/ 14 febrero 2026
    Coahuila tendrá cuatro representantes en el proceso rumbo a Santo Domingo 2026 en atletismo
    La lista nacional rumbo a Santo Domingo 2026 incluye a cuatro coahuilenses que deberán cumplir con el proceso selectivo FOTO: FB/INEDEC
Corin Zúñiga
Corin Zúñiga

Atletismo

Localizaciones


Saltillo

Organizaciones


Inedec

Fondistas y un vallista de Coahuila forman parte del listado nacional que apunta a la justa centroamericana de 2026

Cuatro representantes de Coahuila fueron incluidos en el listado de atletas que formarán parte del proceso selectivo rumbo a los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, luego de que la Federación Mexicana de Asociaciones de Atletismo diera a conocer a los considerados para esta etapa inicial del ciclo olímpico.

Se trata de Juan Joel Pacheco y Fátima Alanís Miñarro, quienes competirán en la prueba de los 10 mil metros; Ulises Adrián Loza Cruz, en los 5 mil metros; así como Ángel Iván López Machado, especialista en los 110 metros con vallas. Los cuatro buscarán mantenerse dentro del proceso nacional que definirá a los integrantes de la selección mexicana para el certamen regional.

De acuerdo con el ranking 2025 publicado por la FMAA, Juan Joel Pacheco se encuentra en la cuarta posición nacional en los 10 mil metros tras registrar un tiempo de 28:58.64. En la misma prueba, Fátima Alanís aparece en el segundo sitio del listado con una marca de 33:31.62, lo que la coloca entre las principales contendientes en su distancia.

Por su parte, Ángel Iván López Machado figura con la tercera mejor marca nacional del año pasado en los 110 metros con vallas, luego de detener el cronómetro en 13.94 segundos. Este resultado le permitió mantenerse dentro de los parámetros establecidos para ser considerado en el camino hacia la justa centroamericana.

En las pruebas de fondo, Ulises Adrián Loza Cruz se posicionó en el cuarto lugar del ranking nacional en los 5 mil metros, con un registro de 13:45.77 minutos, que lo mantiene dentro del grupo de atletas elegibles para participar en el proceso selectivo.

La Federación informó que en las próximas semanas se darán a conocer los detalles del procedimiento clasificatorio que deberán cumplir los atletas interesados en representar a México en la primera competencia del ciclo olímpico rumbo a 2028. Dicho proceso incluirá evaluaciones técnicas y participaciones en eventos avalados por el organismo rector del atletismo nacional.

Con su inclusión en este listado, los cuatro coahuilenses se mantienen en la ruta hacia una posible participación internacional, a la espera de cumplir con los criterios que serán establecidos para definir a la delegación que competirá en Santo Domingo 2026.

Corin Zúñiga

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

