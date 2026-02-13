Chivas vs América, al Clásico Nacional: el líder invicto ante unas Águilas que buscan mejorar

El Estadio Akron se prepara para recibir una nueva edición del Clásico Nacional en este Día del Amor y la Amistad, cuando Chivas de Guadalajara y Club América se enfrenten en duelo correspondiente a la Jornada 6 del Clausura 2026. El duelo de este sábado está enmarcado como la edición 263 del Clásico Nacional, cifra que se maneja en recuentos históricos recientes del enfrentamiento. Con antecedentes recientes que favorecen a los rojiblancos y momios que los colocan como ligeros favoritos, el partido se transmitirá en México exclusivamente por Amazon Prime Video, en punto de las 9:07 de la noche. TE PUEDE INTERESAR: Donovan Carrillo deslumbra con participación histórica en la Final del patinaje artístico de Milano-Cortina 2026

Guadalajara llega como líder absoluto y con paso perfecto: 15 puntos de 15 posibles tras cinco victorias consecutivas. Además, presume la mejor ofensiva con 10 goles a favor y 4 en contra, números que lo tienen como el equipo a vencer en el arranque del torneo. Su último resultado fue ante Mazatlán 1-2 Chivas, triunfo en el que el Rebaño volvió a imponer condiciones para sostenerse en la cima. La figura de los Rojiblancos en este Clausura 2026 es Armando “Hormiga” González, hasta el momento goleador del torneo con cuatro tantos, y uno de los nombres que mejor explica el gran momento rojiblanco. Por su parte, las Águilas aterrizan en Zapopan ubicadas en la octava posición con ocho unidades, producto de dos victorias, dos empates y una derrota. La lectura previa es clara: América necesita un resultado que lo acerque a los primeros lugares y, sobre todo, que le dé impulso en un partido donde el contexto suele pesar tanto como el rendimiento. Previo a este encuentro, los azulcremas vencieron 1-0 Monterrey, triunfo en casa decidido por Alejandro Zendejas. Es Brian Rodríguez quien viene de aparecer como factor ofensivo en el torneo, mismo que ha dado buenos duelos como el de la victoria contra Necaxa. El choque más reciente entre ambos en liga terminó con victoria de Chivas 2-1 sobre América en el Apertura 2025, desde el Estadio Ciudad de los Deportes, el pasado 13 de septiembre.