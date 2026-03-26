Coahuila: Tres estudiantes del Tecnológico de Saltillo destacan en campeonato nacional de Powerlifting

Tres estudiantes del Tecnológico Nacional de México campus Saltillo formaron parte del Mega Nacional de Powerlifting realizado en Chetumal, Quintana Roo, donde uno de ellos aseguró su lugar en una competencia internacional de la especialidad. Miguel Ángel Morales Reyes, Dafne Victoria Cortés Barrientos y Ángel Gabriel Gallimore Escobedo, integrantes del equipo de los Burros Pardos, participaron en el evento celebrado del 13 al 22 de marzo, bajo la dirección del entrenador José Luis Ramos Galindo, responsable del programa de acondicionamiento físico en la institución.

El resultado más relevante fue el de Miguel Ángel Morales Reyes, alumno de décimo semestre de Ingeniería Mecatrónica, quien compitió en la categoría de 105 kilogramos. El atleta finalizó en el cuarto sitio general y obtuvo el tercer lugar en la prueba de peso muerto, con un registro total de 680 kilogramos. Este desempeño le permitió asegurar su clasificación al Campeonato Panamericano de Powerlifting, programado para realizarse entre septiembre y octubre en Panamá. Por su parte, Dafne Victoria Cortés Barrientos, estudiante de octavo semestre de Ingeniería Eléctrica, compitió en la categoría de 57 kilogramos. La representante coahuilense concluyó en la cuarta posición general con un total de 347.5 kilogramos levantados, colocándose entre las competidoras mejor ubicadas de su división.

En tanto, Ángel Gabriel Gallimore Escobedo, de séptimo semestre de Ingeniería Industrial, participó en la categoría junior de hasta 83 kilogramos. El atleta se ubicó dentro de los diez mejores de su categoría, que reunió a 45 participantes, al registrar un total de 575 kilogramos. El Mega Nacional reunió a representantes de 31 asociaciones estatales y clubes del país, en categorías Máster, Open, Junior y Subjunior, tanto en modalidad raw como equipada, bajo los lineamientos de las federaciones internacionales y nacionales de la disciplina. Además de definir posiciones nacionales, la competencia otorgó lugares para eventos internacionales como el Campeonato Norteamericano, Panamericano y Mundial de Powerlifting y Bench Press en distintas divisiones. El equipo del TecNM-Saltillo logró su clasificación a este certamen tras su participación en el estatal realizado en diciembre en Torreón, donde consiguieron una medalla de oro, dos de bronce y un cuarto lugar. La preparación de los atletas estuvo a cargo de Ramos Galindo, quien también funge como entrenador del equipo de powerlifting y preparador físico del conjunto de futbol americano de los Burros Pardos. El viaje fue posible gracias al apoyo institucional a través de la Jefatura de Actividades Extraescolares.

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