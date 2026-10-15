Coahuilense Argentina Valdepeñas impone récord nacional en el Maratón de Chicago

La corredora coahuilense Argentina Valdepeñas Cerna estableció una nueva marca mexicana en la categoría máster W45, para atletas de 45 a 49 años, durante el Maratón de Chicago 2026, celebrado el pasado 11 de octubre. Con un tiempo de 2 horas, 39 minutos y 54 segundos, la lagunera se quedó con el primer lugar de su división y superó un registro nacional que permanecía vigente desde 2007. Originaria de Torreón, la atleta completó los 42.195 kilómetros de la competencia para mejorar la marca de 2:42:09 que pertenecía a María Elena Reyna Díaz, quien la estableció el 16 de diciembre de 2007 en el Maratón Powerade de Monterrey.

Valdepeñas redujo el registro anterior por 2 minutos y 15 segundos, un avance que pone fin a casi 19 años sin modificaciones en la plusmarca mexicana de esta categoría. Además de ganar entre las corredoras de su grupo de edad, la mexicana terminó en el lugar 29 de la clasificación general femenil, resultado que refleja su competitividad frente a atletas de distintas edades en una de las pruebas de fondo más reconocidas del calendario internacional.

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UNA TRAYECTORIA QUE RESPALDA EL RESULTADO La actuación de Argentina Valdepeñas en Chicago se suma a los resultados que ha conseguido en ediciones anteriores de esta competencia. En 2022, la lagunera terminó en el sitio 21 de la clasificación general femenil, con un tiempo de 2:35:34, y se convirtió en la primera corredora latinoamericana en cruzar la meta, de acuerdo con los antecedentes difundidos sobre su participación. Un año después, en 2023, también compitió en la carrera complementaria de cinco kilómetros, donde consiguió el segundo lugar y registró un tiempo de 17 minutos y seis segundos, su mejor marca personal en esa distancia. Estos antecedentes muestran que su desempeño en Chicago no es un hecho aislado, sino parte de una trayectoria en la que ha mantenido presencia en pruebas de fondo y distancias más cortas. La maratonista forma parte del Club Zatopek, agrupación con sede en Zacatecas que contribuye a su preparación deportiva. Su nuevo registro también representa un resultado relevante para el atletismo mexicano, particularmente en las categorías máster, donde los corredores continúan compitiendo a nivel nacional e internacional después de los 40 años.

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COAHUILA, PRESENTE EN EL ATLETISMO INTERNACIONAL El récord conseguido por Valdepeñas coloca nuevamente a Torreón y a Coahuila en el panorama del atletismo de fondo. Su tiempo de 2:39:54 no solo le permitió ganar su categoría en Chicago, sino también modificar una marca nacional que se había mantenido durante casi dos décadas. La corredora ahora suma este resultado a su historial en una competencia que ha sido escenario de algunos de sus mejores registros. Con la nueva plusmarca, Argentina Valdepeñas Cerna se convierte en referente de la categoría W45 y añade un capítulo importante a la presencia mexicana en los maratones internacionales.

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