José Santiago Pacheco representará a Coahuila en el Mundial Juvenil de Boxeo 2026

El boxeador lagunero José Santiago Pacheco Rojas representará a México en el Campeonato Mundial Juvenil U19 de World Boxing 2026, que se celebrará en Budva, Montenegro. El pugilista de San Pedro de las Colonias fue convocado a la selección nacional en la categoría de más de 90 kilogramos, de acuerdo con la lista de integrantes de la delegación mexicana. Pacheco Rojas tendrá la oportunidad de competir en el escenario internacional como parte de un equipo que reúne a jóvenes de distintas entidades del país. Su inclusión representa un nuevo paso en su trayectoria dentro del boxeo amateur y lo coloca entre los deportistas que buscan avanzar en los procesos nacionales de esta disciplina.

La lista de la selección varonil contempla a 10 boxeadores distribuidos en distintas divisiones. En ella aparecen representantes de Chihuahua, Hidalgo, Baja California, Zacatecas, Puebla, Veracruz y Coahuila. El lagunero figura en el límite de los pesos completos, con más de 90 kilogramos. La convocatoria también da continuidad a su participación en los procesos competitivos del país. El pasado 19 de agosto, Pacheco Rojas fue uno de los cinco deportistas y figuras del boxeo coahuilense reconocidos por la Asociación Estatal de Boxeo de Aficionados de Coahuila durante la Clase Nacional de Boxeo “Puños de Transformación 2026”, celebrada en Torreón el 16 de agosto. En aquella ocasión, recibió una distinción por su trayectoria como seleccionado de Coahuila y por integrar la selección nacional Sub-19. El reconocimiento destacó su participación en el boxeo juvenil y su avance dentro de las competencias que forman parte de su desarrollo deportivo.

UNA NUEVA GENERACIÓN DE BOXEO COAHUILENSE Durante la misma ceremonia fueron homenajeadas otras cuatro personas vinculadas con el crecimiento de esta disciplina en el estado. Manuel Saldaña Rangel recibió un reconocimiento por sus 30 años de trayectoria, periodo en el que se ha desempeñado como boxeador, entrenador, juez-árbitro nacional y presidente de la asociación estatal. Manuel Encina Campa, por su parte, fue distinguido por sus 45 años como entrenador y su labor en la formación de campeones estatales, nacionales e internacionales. También se reconoció a Joycelyn García López, seleccionada nacional que participó en los procesos olímpicos rumbo a Tokio 2021 y París 2024, así como a Diego Noel Roblero Chaparro por su recorrido dentro del boxeo olímpico de Coahuila. La ceremonia reunió distintas etapas de este deporte: desde quienes han dedicado décadas a la enseñanza y organización hasta atletas que continúan en competencia. En ese grupo, Pacheco Rojas representa a una generación que busca consolidarse en el ámbito nacional e internacional. SAN PEDRO TENDRÁ PRESENCIA MUNDIALISTA La participación del lagunero en Montenegro llevará el nombre de San Pedro de las Colonias y de Coahuila a una competencia que pondrá frente a frente a boxeadores juveniles de diferentes países. Su preparación, el trabajo de sus entrenadores y el respaldo familiar forman parte del camino que lo ha llevado a la selección mexicana. Ahora, el reto será trasladar ese proceso al cuadrilátero y aprovechar la experiencia de competir fuera del país. Para el boxeo coahuilense, la convocatoria de Pacheco Rojas representa una oportunidad para mantener presencia en los procesos nacionales, mientras el reconocimiento que recibió en agosto recuerda la importancia de acompañar a los deportistas desde sus primeras etapas hasta su llegada a torneos internacionales.

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