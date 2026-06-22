Coahuilense Paula Díaz gana bronce con México en el Iberoamericano U20 de Atletismo

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    Coahuilense Paula Díaz gana bronce con México en el Iberoamericano U20 de Atletismo
    México cerró el Iberoamericano U20 con ocho medallas, entre ellas el bronce logrado por Paula Díaz y sus compañeras. FOTO: INEDEC

La atleta saltillense obtuvo la medalla de bronce en el relevo 4x400 metros femenil del Campeonato Iberoamericano U20 de Atletismo, disputado en Lima, Perú

La atleta saltillense Paula Díaz Vázquez sumó un nuevo resultado a su temporada 2026 al formar parte del equipo mexicano que obtuvo la medalla de bronce en la prueba de relevo 4x400 metros femenil durante el Campeonato Iberoamericano U20 de Atletismo, celebrado en Lima, Perú.

La representante de Coahuila integró el cuarteto nacional junto con Georgina Sosa, Luna Govea y Allison Martínez. El equipo mexicano cruzó la meta con un tiempo de 3:48.47 minutos, registro que les permitió subir al podio en una competencia que reunió a las principales figuras juveniles de la región.

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La prueba fue dominada por Colombia, que se quedó con la medalla de oro con marca de 3:43.29 minutos. Ecuador finalizó en la segunda posición con un tiempo de 3:45.84, mientras que México completó el cuadro de medallistas con el tercer lugar.

El resultado formó parte de la actuación de la delegación mexicana en el certamen continental. El equipo nacional cerró su participación con ocho preseas: dos de oro, dos de plata y cuatro de bronce, números que le permitieron mantenerse entre las selecciones con presencia constante en el podio.

Dentro del cuerpo técnico mexicano también destacó la presencia de Coahuila. La entrenadora Isari Fernández fue parte del grupo de trabajo que acompañó a los atletas durante la competencia celebrada en la capital peruana.

Para Paula Díaz, la medalla conseguida en Lima representa otro paso en un año que ha estado marcado por buenos resultados. Meses atrás, la joven atleta logró subir al podio en la Olimpiada Nacional 2026, donde consiguió dos medallas, consolidándose como una de las exponentes juveniles del atletismo coahuilense.

Ahora, con el bronce obtenido en el Campeonato Iberoamericano U20, la deportista añade una presea internacional a su trayectoria y mantiene el impulso en una temporada en la que ha tenido actividad tanto en competencias nacionales como fuera del país.

El relevo 4x400 femenil mexicano encontró en Paula Díaz y sus compañeras una combinación que permitió cerrar con un lugar entre las tres mejores selecciones de la prueba. Para la corredora originaria de Coahuila, el podio en Lima se convierte en otro resultado que respalda su crecimiento deportivo y la proyecta hacia nuevos compromisos en categorías juveniles.

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Corin Zúñiga

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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