Coahuilenses brillan en Turquía: Dafne Quintero lidera y Sebastián García avanza en Antalya 2026

La selección mexicana de tiro con arco comenzó de manera positiva su participación en la Copa del Mundo de Antalya 2026, en Turquía, donde el equipo femenil de arco compuesto se ubicó en el primer lugar de la ronda clasificatoria y todos los representantes nacionales aseguraron su lugar en las eliminatorias individuales. Entre las actuaciones más destacadas de la jornada estuvieron las de los coahuilenses Dafne Quintero y Sebastián García, quienes se mantienen en la pelea por las medallas en una de las competencias más importantes del calendario internacional.

El conjunto femenil mexicano de arco compuesto, integrado por Andrea Becerra, Dafne Quintero y Adriana Castillo, terminó la clasificación con 2 mil 92 puntos, apenas una unidad por encima de India, que registró 2 mil 91. Dafne Quintero aportó 698 unidades al total nacional, convirtiéndose en una de las piezas fundamentales para que México encabezara la clasificación por equipos. Gracias a ese resultado, las mexicanas avanzaron directamente a los cuartos de final y evitarán disputar las primeras rondas eliminatorias.

En la prueba individual, Quintero concluyó en la novena posición de la clasificación general y se enfrentará a la alemana Julia Bohnke en su primer duelo rumbo a las rondas decisivas. Por su parte, Andrea Becerra ocupó el sexto lugar y avanzó directamente hasta la tercera ronda, mientras que Adriana Castillo fue decimoquinta y enfrentará a la española Alexa Olivares. Ana Sofía Hernández terminó en el puesto 46 y se medirá a la también española Andrea Muñoz. En la rama varonil, el coahuilense Sebastián García fue el mexicano mejor ubicado al finalizar en el lugar 17 de la clasificación. El arquero enfrentará al alemán Henning Lupkemann en la primera ronda eliminatoria, con la intención de avanzar entre los mejores exponentes del arco compuesto mundial. Además de su participación individual, García tendrá actividad en las competencias colectivas. Formará parte del equipo mexicano junto a Máximo Méndez y Rodrigo González, quienes enfrentarán a Kazajistán en la ronda por equipos varoniles. El arquero coahuilense también competirá en la modalidad de equipo mixto junto a Andrea Becerra. La dupla mexicana recibió bye en la primera ronda gracias a su posición en la clasificación, por lo que arrancará directamente en la siguiente fase.

La actividad continuará este miércoles con los enfrentamientos por equipos de compuesto y la clasificación de arco recurvo. Con el liderato femenil y la presencia de figuras como Dafne Quintero y Sebastián García, México buscará mantener el buen inicio en la tercera etapa de la Copa del Mundo y acercarse a nuevas medallas en Antalya.

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