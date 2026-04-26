Coahuilenses ganan Título Nacional de Rugby 2026 con Leones de la Anáhuac Querétaro

El rugby coahuilense celebró un logro de alcance nacional, luego de que cuatro jugadores originarios de Saltillo conquistaron el título nacional de la CONADEIP con los Leones de la Universidad Anáhuac Querétaro, en un torneo universitario celebrado en la Ciudad de México.

José Inocencio Aguirre, Jesús Antonio Aguirre, Dante Ovalle y Alejandro Ovalle formaron parte del plantel queretano que se proclamó campeón nacional, confirmando la presencia de talento saltillense dentro de una de las competencias estudiantiles más importantes del rugby universitario en México.

La escuadra de la Universidad Anáhuac Querétaro se impuso en la gran final a Anáhuac Sur por marcador de 24-16, resultado con el que levantó el campeonato y cerró una participación sólida en la categoría de Primera Fuerza del certamen CONADEIP.