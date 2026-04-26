Coahuilenses ganan Título Nacional de Rugby 2026 con Leones de la Anáhuac Querétaro
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Organizaciones
Los saltillenses José Inocencio Aguirre, Jesús Antonio Aguirre, Dante Ovalle y Alejandro Ovalle fueron campeones nacionales de rugby CONADEIP, tras vencer 24-16 a Anáhuac Sur
El rugby coahuilense celebró un logro de alcance nacional, luego de que cuatro jugadores originarios de Saltillo conquistaron el título nacional de la CONADEIP con los Leones de la Universidad Anáhuac Querétaro, en un torneo universitario celebrado en la Ciudad de México.
José Inocencio Aguirre, Jesús Antonio Aguirre, Dante Ovalle y Alejandro Ovalle formaron parte del plantel queretano que se proclamó campeón nacional, confirmando la presencia de talento saltillense dentro de una de las competencias estudiantiles más importantes del rugby universitario en México.
La escuadra de la Universidad Anáhuac Querétaro se impuso en la gran final a Anáhuac Sur por marcador de 24-16, resultado con el que levantó el campeonato y cerró una participación sólida en la categoría de Primera Fuerza del certamen CONADEIP.
El propio Instituto Estatal del Deporte de Coahuila destacó el logro de los cuatro representantes del estado y el marcador definitivo de la final.
Además del título colectivo, la actuación coahuilense tuvo un reconocimiento individual: Jesús Antonio Aguirre fue nombrado jugador más valioso del torneo, distinción que reforzó el impacto de los saltillenses en la conquista nacional de los Leones.
El campeonato también representa un impulso para la proyección del rugby en Coahuila, una disciplina que continúa ganando espacio en el ámbito universitario y que encontró en estos cuatro jugadores una muestra del crecimiento competitivo de los atletas formados en Saltillo.
La CONADEIP, organismo que reúne a instituciones educativas privadas en México para fomentar la práctica deportiva estudiantil, mantiene competencias nacionales en distintas disciplinas, por lo que este título coloca a los Leones de la Anáhuac Querétaro entre los referentes del rugby universitario del país.
Con este resultado, José Inocencio Aguirre, Jesús Antonio Aguirre, Dante Ovalle y Alejandro Ovalle suman un nuevo logro para el deporte coahuilense, al ser parte de un campeonato nacional que tuvo sello saltillense en la cancha y en el reconocimiento al jugador más valioso.