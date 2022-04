Colin Kaepernick pide una oportunidad

Colin Kaepernick no ha vacilado en su postura.

Dice que “absolutamente” quiere jugar en la NFL, e incluso tomará un trabajo de respaldo si eso es lo que se necesita para firmar. En una rara entrevista pública con los ex jugadores de la NFL, Brandon Marshall, Chad Johnson y Pacman Jones en el podcast “I AM ATHLETE” que se publicó ayer, Kaepernick habló sobre su estado, sobre el trabajo que ha estado realizando y su deseo de ganar un Super Bowl.

“Sé que tengo que encontrar el camino de regreso”, dijo Kaepernick. “Entonces, sí, si tengo que entrar como suplente, está bien. Pero ahí no me quedo y cuando demuestre que soy titular, quiero poder pisar el campo como tal. Solo necesito esa oportunidad para cruzar la puerta”.

Kaepernick, de 34 años, ha sido agente libre desde el final de la temporada 2016, el mismo año en que comenzó a protestar contra la brutalidad policial y la desigualdad racial arrodillándose durante la reproducción del himno nacional antes del juego.

Kaepernick ha mantenido un perfil bajo con las entrevistas con los medios desde entonces, diciendo que “en parte fue una respuesta a la situación” que enfrentaba porque no quería alimentar la narrativa de que un equipo enfrentaría un “circo mediático” si lo firmaba. Recientemente ha realizado entrenamientos con jugadores actuales y anteriores, publicando momentos destacados y videos en sus canales de redes sociales, en un intento de mostrar a los equipos de la NFL que aún puede competir a un alto nivel.

Recientemente, el entrenador en jefe de los Wolverines de Michigan, Jim Harbaugh, quien fue entrenador de Kaepernick con los 49ers de 2011 a 2014, le dio a Kaepernick la oportunidad de entrenar en el juego de primavera del programa cuando Kaepernick era capitán honorario.

“Así que fue como, ‘Está bien, estaré callado. Haré todo mi trabajo detrás de escena, estaré preparado y continuaremos comunicándonos con todos los equipos para un entrenamiento’”, dijo Kaepernick. “Pero en cuanto a lo que se ha hecho públicamente, realmente no hago entrevistas. No me he sentado así con nadie. La razón por la que he sido discreto es para abordar el problema que se ha planteado. Y es como Bueno, obviamente ese no es el problema, así que haremos público que puedo jugar y construir esa narrativa de esa manera.

“Más que nada, solo estamos buscando la oportunidad de atravesar una puerta. Yo me encargaré del resto a partir de ahí”.

Kaepernick también dijo que ningún equipo lo ha traído para entrenar y dijo que su única reunión con una franquicia fue con los Seahawks de Seattle en 2017. En ese momento, el entrenador Pete Carroll dijo que el equipo no firmaría a Kaepernick porque ya tenía un titular en el entonces mariscal de campo Russell Wilson.

“Las cosas avanzaron desde allí”, dijo Kaepernick. “Pero no tienen un titular en este momento”.

El 8 de marzo, Seattle cambió a Wilson a los Broncos de Denver, dejando un vacío enorme en los Seahawks.

Kaepernick ayudó a llevar a los 49ers al Super Bowl XLVII después de la temporada 2012, cuando San Francisco perdió, 34-31 , en un emocionante final ante los Ravens de Baltimore .