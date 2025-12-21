Liga MX rompe récords de asistencia y audiencia en el Apertura 2025

El torneo Apertura 2025 marcó un antes y un después para la Liga MX, luego de que el organismo confirmó cifras récord tanto en la asistencia a los estadios como en la audiencia acumulada a través de televisión y plataformas digitales, consolidando el crecimiento del futbol mexicano en el último semestre del año.

Durante el desarrollo del campeonato, la Liga MX registró una asistencia total de 3.74 millones de aficionados en los estadios, la cifra más alta para un torneo corto.

Este número representó un incremento cercano al 5 por ciento en comparación con el Apertura 2024, con un promedio de 22 mil 263 espectadores por partido, tomando en cuenta fase regular y Liguilla.

TE PUEDE INTERESAR: Javier Aquino se va de Tigres: no renovará contrato y es agente libre para el Clausura 2026

El impulso en las gradas estuvo encabezado por plazas históricamente fuertes. Monterrey promedió más de 46 mil asistentes por encuentro, Tigres superó los 40 mil, mientras que Guadalajara mantuvo una media superior a los 35 mil aficionados, reflejando la fortaleza de las aficiones y el atractivo del espectáculo semana a semana.