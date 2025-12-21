Liga MX rompe récords de asistencia y audiencia en el Apertura 2025

Fútbol
/ 21 diciembre 2025
    Liga MX rompe récords de asistencia y audiencia en el Apertura 2025
    El Monterrey vs Toluca fue uno de los partidos más vistos del Apertura 2025, al registrar cifras récord de audiencia durante la Liguilla y confirmar el impacto mediático del torneo. FOTO: ESPECIAL

El torneo Apertura 2025 se convirtió en el de mayor convocatoria en estadios y mayor alcance en transmisiones en la historia reciente de la Liga MX

El torneo Apertura 2025 marcó un antes y un después para la Liga MX, luego de que el organismo confirmó cifras récord tanto en la asistencia a los estadios como en la audiencia acumulada a través de televisión y plataformas digitales, consolidando el crecimiento del futbol mexicano en el último semestre del año.

Durante el desarrollo del campeonato, la Liga MX registró una asistencia total de 3.74 millones de aficionados en los estadios, la cifra más alta para un torneo corto.

Este número representó un incremento cercano al 5 por ciento en comparación con el Apertura 2024, con un promedio de 22 mil 263 espectadores por partido, tomando en cuenta fase regular y Liguilla.

TE PUEDE INTERESAR: Javier Aquino se va de Tigres: no renovará contrato y es agente libre para el Clausura 2026

El impulso en las gradas estuvo encabezado por plazas históricamente fuertes. Monterrey promedió más de 46 mil asistentes por encuentro, Tigres superó los 40 mil, mientras que Guadalajara mantuvo una media superior a los 35 mil aficionados, reflejando la fortaleza de las aficiones y el atractivo del espectáculo semana a semana.

En cuanto a las transmisiones, el Apertura 2025 también rompió marcas. A lo largo del torneo se alcanzaron 78.74 millones de espectadores acumulados, considerando televisión abierta, de paga y plataformas digitales, lo que significó un crecimiento aproximado del 11 por ciento respecto al Clausura 2025.

La Liguilla fue clave para disparar los números de audiencia. Partidos como la Semifinal entre Toluca y Monterrey superaron los 7 millones de espectadores, mientras que otros encuentros de eliminación directa rebasaron consistentemente los 6 millones, confirmando que la fase final sigue siendo el mayor imán mediático del futbol mexicano.

Estos registros consolidan al Apertura 2025 como uno de los torneos más exitosos de la última década para la Liga MX, tanto en consumo presencial como en impacto mediático, reforzando el valor comercial del campeonato y el interés sostenido de la afición rumbo a los próximos torneos.

Temas


Futbol
Récords

Organizaciones


Liga MX
Rayados del Monterrey
Toluca FC

Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

COMENTARIOS

Selección de los editores
Mientras que los acuerdos con la FIFA de las ciudades sedes en México del Mundial 2026 se han mantenido sin transparentar, en Estados Unidos y Canadá cada ciudad opta por abrir el documento.

Abren contrato del Mundial 2026... sólo EU y Canadá
Autoridades señalan a los rusos por delitos de narcomenudeo, trata de personas y varios homicidios.

Detienen en Mexicali a líder de ‘Los Rusos’
Los hoteles de CDMX deberán aplicar el nuevo protocolo de seguridad y género durante el Mundial 2026.

Mundial 2026: hoteles deberán aplicar protocolo de seguridad y género en CDMX
En contraste, incrementó 4% el número de vuelos, lo que significa que éstos van más vacíos ahora.

Disminuye tráfico aéreo entre México y Estados Unidos; influyen políticas de Trump
El Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Sonora (STAUS) señaló que otorga su respaldo al docente.

Catedrático inicia huelga de hambre por presuntas irregularidades en Sonora
Familias del Quinto Sector participaron en la tradicional posada organizada por ciudadanos voluntarios.

Posada con causa en Saltillo: llevan abrigo y esperanza a donde el frío pega más fuerte
Autoridades detectan inconformidades durante la temporada de pago de aguinaldos y ahorro.

Aumentan quejas por cobros excesivos en taxis de Monclova
Difícil tarea tienen los padres de familia a la hora de elegir los regalos para sus hijos para esta Navidad.

Coahuila: Santa Claus gastará mil 500 pesos por niño esta Navidad