Liga MX rompe récords de asistencia y audiencia en el Apertura 2025
El torneo Apertura 2025 se convirtió en el de mayor convocatoria en estadios y mayor alcance en transmisiones en la historia reciente de la Liga MX
El torneo Apertura 2025 marcó un antes y un después para la Liga MX, luego de que el organismo confirmó cifras récord tanto en la asistencia a los estadios como en la audiencia acumulada a través de televisión y plataformas digitales, consolidando el crecimiento del futbol mexicano en el último semestre del año.
Durante el desarrollo del campeonato, la Liga MX registró una asistencia total de 3.74 millones de aficionados en los estadios, la cifra más alta para un torneo corto.
Este número representó un incremento cercano al 5 por ciento en comparación con el Apertura 2024, con un promedio de 22 mil 263 espectadores por partido, tomando en cuenta fase regular y Liguilla.
El impulso en las gradas estuvo encabezado por plazas históricamente fuertes. Monterrey promedió más de 46 mil asistentes por encuentro, Tigres superó los 40 mil, mientras que Guadalajara mantuvo una media superior a los 35 mil aficionados, reflejando la fortaleza de las aficiones y el atractivo del espectáculo semana a semana.
En cuanto a las transmisiones, el Apertura 2025 también rompió marcas. A lo largo del torneo se alcanzaron 78.74 millones de espectadores acumulados, considerando televisión abierta, de paga y plataformas digitales, lo que significó un crecimiento aproximado del 11 por ciento respecto al Clausura 2025.
La Liguilla fue clave para disparar los números de audiencia. Partidos como la Semifinal entre Toluca y Monterrey superaron los 7 millones de espectadores, mientras que otros encuentros de eliminación directa rebasaron consistentemente los 6 millones, confirmando que la fase final sigue siendo el mayor imán mediático del futbol mexicano.
Estos registros consolidan al Apertura 2025 como uno de los torneos más exitosos de la última década para la Liga MX, tanto en consumo presencial como en impacto mediático, reforzando el valor comercial del campeonato y el interés sostenido de la afición rumbo a los próximos torneos.