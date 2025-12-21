Estados Unidos va en “persecución activa” de un tercer petrolero cerca de Venezuela: EFE

Estados Unidos mantiene una “persecución activa” en el mar Caribe para interceptar a un tercer buque petrolero sancionado, en el marco de su ofensiva para frenar el flujo de crudo desde Venezuela, confirmó este domingo a EFE un funcionario estadounidense.

La operación se desarrolla cerca de las costas venezolanas y ocurre un día después de la incautación de un tanquero con bandera panameña que, según Washington, transportaba “crudo sancionado” como parte de la llamada “flota fantasma” venezolana.

“La Guardia Costera de Estados Unidos está en persecución activa de un buque sancionado de la flota clandestina que forma parte del esquema ilegal de evasión de sanciones de Venezuela”, declaró el funcionario a EFE al ser consultado sobre el operativo en curso.

La fuente añadió que el navío “está enarbolando una bandera falsa y se encuentra bajo una orden judicial de incautación”, sin ofrecer más detalles sobre su ubicación o condición actual.

BUQUE SANCIONADO TENDRÍA VÍNCULOS CON IRÁN

Medios como CNN y Axios reportaron inicialmente el intento de confiscación e identificaron al buque como el Bella 1, de bandera panameña, sancionado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por presuntos vínculos con Irán.

De acuerdo con esos reportes, el tanquero habría sido detectado por fuerzas estadounidenses cuando se dirigía a cargar petróleo en Venezuela. Hasta ahora, se desconoce si transporta crudo o cuál es su estatus actual.

Este sería el segundo buque que Washington busca interceptar durante el fin de semana por órdenes del presidente Donald Trump, y el tercero desde que se intensificaron los esfuerzos estadounidenses para cortar la exportación de petróleo venezolano, en el contexto de una mayor presión contra el gobierno de Nicolás Maduro.

Un día antes, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, informó sobre la incautación del buque Centuries, también con bandera panameña, que, según la Casa Blanca, operaba con “bandera falsa” y formaba parte de “la flota fantasma venezolana para traficar petróleo robado y financiar el régimen narcoterrorista de Maduro”.

En ese contexto, la portavoz adjunta de la Administración, Anna Kelly, aseguró que el navío “transportaba petróleo de PDVSA, empresa sancionada”, frente a versiones que señalaban que el tanquero confiscado no estaba incluido en la lista negra de Estados Unidos.

INCAUTACIÓN ANTERIOR Y OTRAS MEDIDAS DE ESTADOS UNIDOS

El pasado 10 de diciembre, Washington incautó el buque sancionado Skipper y decomisó el cargamento de crudo que llevaba a bordo.

Posteriormente, Trump ordenó un bloqueo total a la entrada y salida de buques petroleros sancionados por el Gobierno estadounidense, como parte de la presión contra Nicolás Maduro, a quien Washington acusa de liderar una red de narcotráfico.

Desde agosto, Estados Unidos mantiene un amplio despliegue militar dentro de una campaña antidrogas, en la que ha destruido unas 30 embarcaciones presuntamente vinculadas al narcotráfico y ha causado la muerte de más de un centenar de sus tripulantes.

Por su parte, el gobierno de Venezuela calificó la incautación del Centuries como un “robo y secuestro” por parte de Estados Unidos de “un nuevo buque privado” que transportaba crudo venezolano.

(Con información de EFE)