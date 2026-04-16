Comienza pronto la limpia en el América: cuatro jugadores ya tendrían sus maletas listas

Hace apenas dos años, el América presumía su tricampeonato, pero de ese equipo invencible poco queda, al menos en su actuar dentro de la cancha, situación que ya no aguanta no la directiva ni sus aficionados. Por este motivo, en los cuarteles de Coapa ya se prepara una reestructuración profunda que podría sacudir al club como no ocurría en años. Luego del golpe que significó la eliminación ante Nashville SC en la Copa de Campeones de la Concacaf 2026, Emilio Azcárraga, el dueño azulcrema, habría dado luz verde para iniciar una purga masiva dentro del plantel, en respuesta al desgaste deportivo acumulado y al creciente descontento de la afición. De acuerdo con información del periodista Javier Vaca, la directiva ya tiene definidos a los primeros futbolistas que serían colocados en el mercado. Los nombres que encabezan la lista de transferibles son Raúl Zúñiga, Alexis Gutiérrez y Erick Sánchez, señalados por no cumplir con las expectativas en rendimiento y regularidad. A ellos se sumaría el veterano Néstor Araujo, quien saldría de manera definitiva al concluir su contrato y marcharse como agente libre, cerrando una etapa marcada por altibajos e irregularidad.

Sin embargo, el terremoto podría ser aún mayor, ya que jugadores importantes como Brian Rodríguez, Alejandro Zendejas, Israel Reyes y Sebastián Cáceres estarían analizando buscar nuevos horizontes. En su caso, el gran objetivo es el Mundial 2026, visto como el escaparate ideal para dar el salto a ligas extranjeras, lo que obligaría al América a renovar prácticamente media columna vertebral del equipo. Este escenario se agrava por el cúmulo de fracasos recientes. América vive un balance negativo desde 2025, en el que se quedó sin títulos tras perder la final del Clausura 2025 ante Toluca y caer también en el Campeón de Campeones. Además, el club sufrió otro golpe internacional con la derrota ante LAFC en el Mundial de Clubes 2025, y el funcionamiento se vio afectado por salidas sensibles como las de Álvaro Fidalgo y Richard Sánchez, futbolistas que eran fundamentales en el equilibrio del mediocampo. A todo esto se sumó una crisis médica en el Clausura 2026, ya que se reportaron lesiones graves de elementos clave como Luis Malagón, quien sufrió ruptura del tendón de Aquiles, y Víctor Dávila, quien padeció una lesión de ligamento cruzado, debilitando más al equipo. La “limpia” incluso podría llegar a los escritorios. El presidente deportivo Santiago Baños ha sido vinculado con un posible movimiento hacia Rayados de Monterrey, luego de rumores sobre conversaciones con altos mandos de FEMSA.

Si su salida se concreta, el América abriría un puesto de enorme presión donde ya suenan nombres como Santiago Solari, en una posible función directiva, además del histórico Pavel Pardo. Con el hermetismo dominando en Coapa, lo único claro es que el verano de 2026 podría marcar un punto de quiebre definitivo. América se asoma a una reconstrucción total tras un periodo de fracasos, lesiones y desgaste institucional que amenaza con cambiar para siempre el rumbo del club más ganador de México.

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