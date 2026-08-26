Saltillense Santiago García Melo termina en el Top 10 del Stanford Junior All-Star

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    Saltillense Santiago García Melo termina en el Top 10 del Stanford Junior All-Star
    García Melo agradeció a sus padres y a la Federación Mexicana de Golf por la oportunidad de competir en California. FOTO: CORTESÍA

El golfista saltillense cerró una gira de aproximadamente mes y medio por California con un décimo lugar en el Babygrande Stanford Junior All-Star de la AJGA

Después de alrededor de mes y medio de competencias en California, el golfista saltillense Santiago García Melo cerró su participación en Estados Unidos con un lugar dentro del Top 10 del Babygrande Stanford Junior All-Star, torneo de la American Junior Golf Association (AJGA) disputado en el Stanford Golf Course.

García Melo terminó en la décima posición de la competencia, en la que participaron jugadores de distintas partes de Estados Unidos y otros países. De acuerdo con la AJGA, el torneo reunió a 78 jugadores de las categorías de 12 a 15 años y se disputó a 54 hoyos bajo la modalidad de stroke play. El saltillense aparece registrado con nacionalidad mexicana y Saltillo como su ciudad de origen.

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Luego de completar el certamen, Melo compartió en sus redes sociales una reflexión sobre su actuación y el recorrido de Stanford, donde destacó el aprendizaje obtenido durante los tres días de competencia.

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“Fue un torneo increíble. Me encantó el campo, fue todo un desafío. Mejoré mi juego cada día, pero no fue suficiente, no como se esperaba. Terminé en el puesto 10, pero lo disfruté mucho”, escribió el juvenil, quien también agradeció a la Federación Mexicana de Golf y a sus padres por la oportunidad de competir en este circuito.

El resultado representa el cierre de una estancia de aproximadamente seis semanas de torneos en California, periodo en el que el coahuilense tuvo la oportunidad de medirse con jugadores de diferentes lugares y acumular experiencia en competencias internacionales.

El Stanford Golf Course también representó un escenario especial para el juvenil. La AJGA señala que el campo universitario ha sido sede de competencias de su circuito y está vinculado con jugadores que pasaron por su programa, entre ellos Tiger Woods y Rose Zhang.

El Babygrande Stanford Junior All-Star forma parte de la ICL Academy Junior All-Star Series y entrega puntos de rendimiento de la AJGA. Para la rama varonil, finalizar dentro del Top 10 representa cuatro Performance Stars, de acuerdo con los criterios publicados por la organización.

Para García Melo, este Top 10 se suma a una temporada en la que ya consiguió resultados importantes. En febrero se proclamó campeón de la categoría Caballeros Pre-Juvenil de la Copa Alianza del Pacífico 2026, celebrada en Lima, Perú, donde terminó con 222 golpes.

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Posteriormente, conquistó la Copa Norte Álvaro de Cosío en el Club Campestre de Tampico, también con 222 impactos, dentro de la categoría 15 y menores varonil. A estos resultados se suma la medalla de oro obtenida en los Nacionales CONADE 2026 representando a Coahuila.

El saltillense, nacido en 2011 y jugador del Club Campestre Lourdes, regresará a Coahuila este domingo después de concluir esta etapa de competencias en California. Con el Top 10 en Stanford, cierra una gira que le permitió continuar enfrentándose a jugadores de alto nivel y ampliar su experiencia fuera de México.

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Corin Zúñiga

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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