Sanción a Checo Pérez: FIA castiga al mexicano y pierde el primer punto de Cadillac en el GP de Mónaco
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El mexicano terminó en zona de puntos, donde Kimi Antonelli ganó una carrera caótica, pero una sanción posterior dejó al mexicano sin el histórico punto para su escudería
Checo Pérez estuvo a minutos de firmar una jornada histórica para Cadillac en la Fórmula 1. El piloto mexicano cruzó la meta en el décimo lugar del Gran Premio de Mónaco 2026 y, de manera provisional, le entregó a la escudería estadounidense su primer punto en la máxima categoría; sin embargo, la celebración quedó congelada después de la carrera.
La FIA revisó la posición del monoplaza de Pérez durante el rearranque posterior a la bandera roja y determinó una penalización de 10 segundos para el mexicano. Con ese castigo, Checo cayó del décimo al decimoquinto puesto, por lo que Cadillac perdió el que parecía ser su primer punto en su temporada de debut.
El resultado, aun con el golpe final, dejó una señal positiva para el equipo norteamericano. Pérez había largado desde la posición 18 en el Circuito de Mónaco, una de las pistas más difíciles para remontar en todo el calendario de Fórmula 1, y aprovechó el caos de la carrera, los abandonos y las sanciones para meterse momentáneamente en la zona de puntos.
La carrera fue ganada por Kimi Antonelli, quien volvió a imponer el ritmo de Mercedes en una tarde marcada por accidentes, coche de seguridad, bandera roja y múltiples investigaciones. El italiano resistió la presión final para llevarse la victoria en Montecarlo, mientras Lewis Hamilton terminó segundo con Ferrari e Isack Hadjar completó el podio para Red Bull.
Para Checo, Mónaco volvió a ser un escenario de contrastes. El mexicano, ganador en el Principado en 2022, mostró oficio para sobrevivir a una carrera llena de incidentes, pero también cargó con errores costosos. Primero fue sancionado durante la carrera por ubicarse en una posición incorrecta en la parrilla original y después recibió el castigo definitivo en el rearranque tras la bandera roja.
Cadillac se quedó sin premio, pero no sin señales de avance. El equipo llegó a Mónaco con pocas expectativas después de una clasificación complicada, en la que Pérez quedó cerca de pasar a Q2 pero terminó arrancando desde el fondo. Aun así, el mexicano llevó el auto hasta la pelea por el último punto, algo que puede marcar un punto de partida en el desarrollo del proyecto.
La siguiente parada será clave para medir si lo de Mónaco fue sólo producto del caos o una muestra real de crecimiento. Por ahora, Checo Pérez y Cadillac se marchan con una sensación amarga: tocaron sus primeros puntos en Fórmula 1, pero una penalización posterior les arrebató el resultado que habría quedado escrito como el primer gran logro de la escudería.