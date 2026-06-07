Sanción a Checo Pérez: FIA castiga al mexicano y pierde el primer punto de Cadillac en el GP de Mónaco

Checo Pérez estuvo a minutos de firmar una jornada histórica para Cadillac en la Fórmula 1. El piloto mexicano cruzó la meta en el décimo lugar del Gran Premio de Mónaco 2026 y, de manera provisional, le entregó a la escudería estadounidense su primer punto en la máxima categoría; sin embargo, la celebración quedó congelada después de la carrera.

La FIA revisó la posición del monoplaza de Pérez durante el rearranque posterior a la bandera roja y determinó una penalización de 10 segundos para el mexicano. Con ese castigo, Checo cayó del décimo al decimoquinto puesto, por lo que Cadillac perdió el que parecía ser su primer punto en su temporada de debut.

El resultado, aun con el golpe final, dejó una señal positiva para el equipo norteamericano. Pérez había largado desde la posición 18 en el Circuito de Mónaco, una de las pistas más difíciles para remontar en todo el calendario de Fórmula 1, y aprovechó el caos de la carrera, los abandonos y las sanciones para meterse momentáneamente en la zona de puntos.