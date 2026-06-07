Sanción a Checo Pérez: FIA castiga al mexicano y pierde el primer punto de Cadillac en el GP de Mónaco

+ Seguir en Seguir en Google
Automovilismo
/
    Sanción a Checo Pérez: FIA castiga al mexicano y pierde el primer punto de Cadillac en el GP de Mónaco
    Checo Pérez estuvo cerca de firmar los primeros puntos de Cadillac en Fórmula 1, pero una sanción posterior lo dejó fuera del Top 10 en Mónaco. FOTO: EFE

El mexicano terminó en zona de puntos, donde Kimi Antonelli ganó una carrera caótica, pero una sanción posterior dejó al mexicano sin el histórico punto para su escudería

Checo Pérez estuvo a minutos de firmar una jornada histórica para Cadillac en la Fórmula 1. El piloto mexicano cruzó la meta en el décimo lugar del Gran Premio de Mónaco 2026 y, de manera provisional, le entregó a la escudería estadounidense su primer punto en la máxima categoría; sin embargo, la celebración quedó congelada después de la carrera.

La FIA revisó la posición del monoplaza de Pérez durante el rearranque posterior a la bandera roja y determinó una penalización de 10 segundos para el mexicano. Con ese castigo, Checo cayó del décimo al decimoquinto puesto, por lo que Cadillac perdió el que parecía ser su primer punto en su temporada de debut.

El resultado, aun con el golpe final, dejó una señal positiva para el equipo norteamericano. Pérez había largado desde la posición 18 en el Circuito de Mónaco, una de las pistas más difíciles para remontar en todo el calendario de Fórmula 1, y aprovechó el caos de la carrera, los abandonos y las sanciones para meterse momentáneamente en la zona de puntos.

https://vanguardia.com.mx/deportes/futbol-internacional/alemania-humilla-a-estados-unidos-resultados-de-los-amistosos-rumbo-al-mundial-2026-ganan-argentina-y-brasil-FB21202986

La carrera fue ganada por Kimi Antonelli, quien volvió a imponer el ritmo de Mercedes en una tarde marcada por accidentes, coche de seguridad, bandera roja y múltiples investigaciones. El italiano resistió la presión final para llevarse la victoria en Montecarlo, mientras Lewis Hamilton terminó segundo con Ferrari e Isack Hadjar completó el podio para Red Bull.

Para Checo, Mónaco volvió a ser un escenario de contrastes. El mexicano, ganador en el Principado en 2022, mostró oficio para sobrevivir a una carrera llena de incidentes, pero también cargó con errores costosos. Primero fue sancionado durante la carrera por ubicarse en una posición incorrecta en la parrilla original y después recibió el castigo definitivo en el rearranque tras la bandera roja.

Cadillac se quedó sin premio, pero no sin señales de avance. El equipo llegó a Mónaco con pocas expectativas después de una clasificación complicada, en la que Pérez quedó cerca de pasar a Q2 pero terminó arrancando desde el fondo. Aun así, el mexicano llevó el auto hasta la pelea por el último punto, algo que puede marcar un punto de partida en el desarrollo del proyecto.

La siguiente parada será clave para medir si lo de Mónaco fue sólo producto del caos o una muestra real de crecimiento. Por ahora, Checo Pérez y Cadillac se marchan con una sensación amarga: tocaron sus primeros puntos en Fórmula 1, pero una penalización posterior les arrebató el resultado que habría quedado escrito como el primer gran logro de la escudería.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Automovilismo
Gp De Mónaco
resultados

Localizaciones


Mónaco

Personajes


Sergio Pérez

Organizaciones


Fórmula 1

Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

Selección de los editores
La cantidad de manifestantes que regresó a Oaxaca incluso obligó a aplazar una de sus asambleas estatales hasta el lunes.

Reduce la CNTE su presencia en CDMX, pero regresará reforzada
La forma violenta en la que integrantes de la CNTE se manifestaron en la Ciudad de México provocó la crítica casi unánime en redes sociales.

Abren debate en redes por evento de Sheinbaum y movilizaciones de la CNTE
Un nuevo documental sostiene que el conductor mantenía una deuda millonaria con el crimen organizado y señala por primera vez a un presunto autor intelectual del crimen ocurrido en 1999.

¿Quién mató a Paco Stanley y qué cantidad debía al crimen organizado?
Personal de dependencias como el Metro, la Comisión de Derechos Humanos local, la Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural, del C5, así como diputados y usuarios de las Utopías y Casas de Cultura, también se movilizaron para el evento.

Clara Brugada impone récord Guinness en CDMX... ¡con acarreo!
El mandatario presume que su figura es adorada de manera global.

VIDEO: Trump publica polémico video con IA donde come tacos con Sheinbaum y baila en México
El exdirector interino de la DEA mencionó a Omar García Harfuch al pedir acciones contra funcionarios señalados por autoridades estadounidenses.

Exdirector de la DEA llama a Omar García Harfuch a detener y extraditar a funcionarios acusados por EU

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, deposita una corona de flores en el cementerio estadounidense para conmemorar el 82.º aniversario del desembarco de Normandía, en Colleville-sur-Mer, Normandía, Francia.

Advierte Pete Hegseth sobre una ‘invasión” de migrantes portadores de ‘ideologías peligrosas’ en Europa
El papa León XIV llega a CEDIA 24 Horas, un centro integral de apoyo a personas sin hogar, en Madrid, España, en el primer día de su visita apostólica de siete días a la península ibérica y las Islas Canarias.

Por la mañana amén, por la tarde ron, ¿es posible rezar con el papa y bailar con Bad Bunny?