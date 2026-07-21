Zendaya y Tom Holland enamoran a México y avivan rumores de su matrimonio en premier de ‘Spider-Man: Un Nuevo Día’

Una verdadera horda de seguidores se dio cita la noche del lunes en el fan meeting organizado con motivo del estreno de ‘Spider-Man: Un Nuevo Día’, evento al que asistieron sus protagonistas, Zendaya y Tom Holland, junto con el director Destin Daniel Cretton. Al grito de “¡Zendaya, hermana, ya eres mexicana!” y “¡Tom, hermano, ya eres mexicano!”, los fans capitalinos abarrotaron el Parque Aztlán para ver de cerca a dos de los actores más famosos, queridos e influyentes de Hollywood. “¿Qué onda a todos? Muchas gracias por venir. Es realmente muy especial para nosotros. Han traído un nivel de energía inigualable. Gracias por su amor, por su cálida bienvenida, gracias por amar nuestras películas y gracias por ser grandiosas personas”, dijo Holland al tomar el micrófono.

CONFIRMAN QUE SON MARIDO Y MUJER Durante la alfombra azul, los intérpretes de Peter Parker y MJ convivieron con algunos representantes de la prensa. Fue ahí donde el también protagonista de ‘La Odisea’ pareció confirmar lo que desde hace semanas ha sido objeto de especulación: que ya contrajo matrimonio con Zendaya. A pregunta expresa de una reportera mexicana, quien le cuestionó qué haría si su esposa, Zendaya, lo olvidara en la vida real, como ocurre con Peter Parker en la historia, Holland respondió entre sonrisas: “Nunca se olvidaría de mí”.

ZENDAYA SE ROBA EL CARIÑO DE LOS MEXICANOS Por su parte, la estrella de ‘Euphoria’ volvió a acaparar las miradas, como suele ocurrir en cada premiere. La actriz lució un entallado vestido negro de Ashi Studio, perteneciente a la colección 2026, acompañado de un peinado elegante y un maquillaje natural que resaltó sus facciones. Durante su recorrido por la alfombra azul, un fan le gritó: “¡Cásate conmigo, Zendaya!”, a lo que la actriz respondió entre risas: “Muy tarde”, en aparente alusión a los rumores sobre su matrimonio con Holland.

’Spider-Man: Un Nuevo Día’ llegará a los cines de Saltillo y del resto de México el próximo 29 de julio. La película ampliará la historia del héroe arácnido en su saga individual y, según diversas especulaciones, también servirá como conexión con los acontecimientos de ‘Avengers: Doomsday’.