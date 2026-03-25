¡Con todo el poder! Shohei Ohtani está apto para ser jugador de dos vías con los Dodgers

En todas las grandes ligas no hay jugador más mediático, con más reflectores y querido que el japonés Shohei Ohtani, quien se caracteriza por ser un jugador de dos vías, es decir que desde la lomita y en la caja de bateo es una estrella.

Ohtani tuvo otra salida convincente en el último juego de preparación rumbo a la temporada 2026 de la MLB, en la que los Dodgers de Los Ángeles buscarán conquistar su tercera Serie Mundial consecutiva. El japonés se robó los reflectores ante su ex equipo, los Los Angeles Angels, al registrar una actuación dominante desde el montículo.

En apenas cuatro entradas, Ohtani recetó 11 ponches, permitió cuatro hits, recibió tres carreras y otorgó dos bases por bolas, todo en un total de 86 lanzamientos. A pesar de los números sobresalientes del nipón, los Angels no pudieron aprovechar y terminaron cayendo por marcador de 3-0 en el último compromiso de la tradicional Freeway Series.