¡Con todo el poder! Shohei Ohtani está apto para ser jugador de dos vías con los Dodgers

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Deportes
/ 25 marzo 2026
    ¡Con todo el poder! Shohei Ohtani está apto para ser jugador de dos vías con los Dodgers
    Shohei Ohtani, de los Los Angeles Dodgers se reporta sano y listo para seguir haciendo historia en este nueva campaña de las Grandes Ligas. FOTO: AP

La estrella japonesa podrá lugar como pitcher y bateador y el mánager está más que complacido por tener una doble arma en un solo pelotero; comienza la temporada 2026

En todas las grandes ligas no hay jugador más mediático, con más reflectores y querido que el japonés Shohei Ohtani, quien se caracteriza por ser un jugador de dos vías, es decir que desde la lomita y en la caja de bateo es una estrella.

Ohtani tuvo otra salida convincente en el último juego de preparación rumbo a la temporada 2026 de la MLB, en la que los Dodgers de Los Ángeles buscarán conquistar su tercera Serie Mundial consecutiva. El japonés se robó los reflectores ante su ex equipo, los Los Angeles Angels, al registrar una actuación dominante desde el montículo.

En apenas cuatro entradas, Ohtani recetó 11 ponches, permitió cuatro hits, recibió tres carreras y otorgó dos bases por bolas, todo en un total de 86 lanzamientos. A pesar de los números sobresalientes del nipón, los Angels no pudieron aprovechar y terminaron cayendo por marcador de 3-0 en el último compromiso de la tradicional Freeway Series.

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Lo más relevante para los Dodgers es que este será el primer año en el que Ohtani podrá desempeñarse completamente como bateador designado y lanzador, regresando oficialmente como un jugador de dos vías sin restricciones.

La organización angelina no planea limitar su participación en la rotación, salvo que su rendimiento ofensivo comience a resentirse por la carga de trabajo desde la lomita.

Así lo dejó claro el mánager Dave Roberts, quien confirmó que Ohtani seguirá como jugador de doble función a tiempo completo tras superar su cirugía Tommy John.

Con 31 años, el japonés buscará competir por el Cy Young de la Liga Nacional, el único galardón individual importante que aún no ha conseguido en su brillante trayectoria.

“Sé que a él realmente le encanta batear. Y por eso, creo que hasta que veamos o sepamos lo contrario, si en algún momento está comprometido, entonces simplemente seguiremos adelante”, declaró Roberts.

Los actuales campeones de las Grandes Ligas debutarán este jueves en el Chavez Ravine cuando reciban a los Arizona Diamondbacks en el Opening Day 2026. Por segundo año consecutivo, Yoshinobu Yamamoto será el encargado de abrir la temporada, convirtiéndose en el primer pitcher de los Dodgers desde Clayton Kershaw en repetir como abridor en el Día Inaugural.

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Pascual Escandón

Pascual Escandón

Periodista potosino radicado en Saltillo Coahuila, con una experiencia de más de 20 años en medios impresos y la web, como reportero y editor.

Licenciado en Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila. Manejo principalmente de noticias locales, comunitarias, deportivas y policiacas.

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