¿Cuándo juegan los Seahawks? Seattle iniciará la Temporada NFL 2026 en el Lumen Field en septiembre

La NFL ya hizo oficial una de las primeras fechas clave de la Temporada 2026: los Seahawks de Seattle serán el equipo encargado de abrir la Semana 1 con el tradicional juego inaugural. El encuentro se disputará el miércoles 9 de septiembre en el Lumen Field de Seattle, casa del campeón vigente del Super Bowl LX. De acuerdo con el anuncio de la liga, el partido arrancará a las 6:20 de la tarde, tiempo del Centro de México, y será transmitido por NBC y Peacock en territorio estadounidense. Por ahora, la NFL no ha revelado al rival que enfrentará Seattle, aunque el propio equipo informó que ese dato será dado a conocer más adelante en la primavera.

El movimiento llama la atención porque el duelo inaugural no se jugará en jueves, como suele ocurrir en la mayoría de las campañas recientes, sino en miércoles. La razón, según explicó el sitio oficial de los Seahawks, es que los Rams de Los Ángeles y los 49ers de San Francisco disputarán un partido internacional en Australia el jueves de esa misma semana, lo que llevó a la liga a adelantar el kickoff un día. Para los Seahawks de Seattle, el anuncio representa otro reflector nacional después de coronarse campeones de la NFL. Además de levantar el trofeo Vince Lombardi en el cierre de la campaña pasada, ahora tendrán el privilegio de abrir la nueva temporada ante su afición, con un escaparate estelar y en horario de máxima audiencia.

Aunque el calendario completo de la NFL todavía no se publica, Seattle ya conoce a todos los rivales que enfrentará en 2026 bajo la fórmula de la liga, por lo que la expectativa crecerá en las próximas semanas en torno al equipo que será elegido para visitar el Lumen Field en ese arranque oficial de campaña. Con ello, la Temporada 2026 empieza a tomar forma y el primer gran escaparate ya tiene sede, fecha y protagonista: los Seahawks de Seattle abrirán la NFL el 9 de septiembre, en un partido que marcará el inicio del nuevo calendario y que pondrá otra vez a la franquicia campeona en el centro de la conversación.

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