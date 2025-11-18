$!Rommel Pacheco manipuló su declaración patrimonial para ocultar una propiedad en Mérida

Sin embargo, la investigación de Proceso arroja que en el Registro Público no existe una propiedad a su nombre en dicha localidad. La documentación indica que la casa corresponde, en realidad, a un inmueble ubicado en el Fraccionamiento Residencial Montecristo, en Mérida.

Según las declaraciones públicas, esta propiedad tiene 180 metros cuadrados de superficie y fue adquirida el 27 de abril de 2013 por un monto de un millón 640 mil pesos, pagados al Ejido de San Crisanto.

En los documentos entregados por el funcionario federal aparece que es propietario de una casa en San Crisanto , una localidad costera ubicada en el municipio de Sinanché.

Proceso realizó una búsqueda de propiedades en Yucatán a nombre de Rommel Aghmed Pacheco Marrufo. La revisión reveló que la información asentada en sus declaraciones patrimoniales no coincide con los registros oficiales.

De acuerdo con documentación del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del estado y con el testimonio de la medallista olímpica Paola Espinosa , esta casa fue adquirida por ambos y posteriormente quedó en manos del exclavadista bajo circunstancias que la deportista describe como un despojo.

El director de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte ( Conade ), Rommel Pacheco , reportó información que no coincide con los documentos oficiales en las declaraciones patrimoniales que presentó entre 2020 y 2025, al omitir una propiedad ubicada en Mérida y sustituirla por una supuesta casa localizada en San Crisanto, Yucatán.

CASA DE MÉRIDA FUE ADQUIRIDA POR PAOLA ESPINOSA Y ROMMEL PACHECO

En la búsqueda oficial aparece el Folio Electrónico 1078459, donde se detalla que el 6 de enero de 2017, ante la notaría número 35 del estado de Yucatán, a cargo de Ayisa Golib Ferrón, Rommel Pacheco adquirió de Paola Milagros Espinosa Sánchez la mitad de una casa en el citado fraccionamiento, una zona de alta plusvalía en el norte de Mérida. El documento señala que Pacheco Marrufo pagó 820 mil pesos por el 50% del inmueble.

En el mismo folio se precisa que la casa, con una superficie de 218 metros cuadrados, fue comprada originalmente el 27 de abril de 2013 por ambos deportistas a la empresa Constructora VNP, SA de CV, representada por Jorge Alfonso Borges Ordóñez, por un valor total de un millón 640 mil pesos.

La información oficial establece así que la propiedad fue adquirida en copropiedad por Pacheco y Espinosa, y no al Ejido de San Crisanto, como el funcionario asentó públicamente. La simulación, según muestran los documentos, consistió en sustituir la casa ubicada en Mérida por una supuesta propiedad costera inexistente en los registros.

PAOLA ESPINOSA CONFIRMA EISTENCIA DE CASA DE ROMMEL PACHECO EN MÉRIDA

Consultada para verificar la información, Paola Espinosa aceptó dar una entrevista. Confirmó que adquirió la casa junto con Pacheco y afirmó que nunca llegó a conocer el inmueble. Explicó que la compró a petición de su entonces pareja. “Él me convenció de que la compráramos. Supuestamente ahí viviríamos cuando nos casáramos”, mencionó.

Detalló que el exclavadista aportó “alrededor de 200 mil pesos” como pago inicial y que el resto fue cubierto por ella. Aceptó que la propiedad quedara registrada a nombre de ambos.

La también diputada federal señaló que, con el tiempo, Pacheco se quedó con la casa sin haberle pagado el monto acordado. “Me quitó esa casa. En realidad no me pagó ni los 820 mil pesos que aparecen consignados en el folio”, dijo.

PAOLA ESPINOSA SEÑALA QUE CASA LE FUE COMPRADA BAJO AMENAZAS

De acuerdo con capturas de mensajes de WhatsApp que Espinosa entregó a la reportera de Proceso, y cuya publicación no autorizó por contener conversaciones personales, Pacheco le ofreció 600 mil pesos para obtener el 100% del inmueble, a cambio de cederle a ella el 50% de otras propiedades en Ciudad de México y Morelos.

Según su relato, esa dinámica se repitió con otras dos casas que ella pagó por completo: una en la zona de Fuentes Brotantes, en la alcaldía Tlalpan, Ciudad de México; y otra en Tequesquitengo, municipio de Jojutla, en Morelos.

Espinosa aseguró: “De todas las casas me quitó, pero ésta él la quería por completo. Yo le dije cómpramela. Puedes ponerle el adjetivo que quieras: por tonta yo acordé... Me dio muy poco dinero por esa casa”.

Añadió que viajó a Mérida para firmar ante notario la cesión total del inmueble. “Eso pasó en realidad. Esas cosas son con las que siempre se ha manejado Rommel Pacheco y él va a quedar muy bien porque al final me la pagó y suena bien, pero así no fueron las cosas”, relató.

También afirmó que hubo presión para concluir el trámite: “Hubo amenazas mucho tiempo de ‘ya rápido y si quieres este dinero ya te lo doy, porque si no, no te dejo en paz’”. Aseguró que su objetivo era cerrar cualquier vínculo económico. “Yo lo único que quería era ya deshacerme de él, porque ni a él ni a su familia me los quitaba de encima con el tema de dinero, dinero, dinero todo el tiempo”, dijo.

ROMMEL PACHECO RESPONDE Y EXPLICA QUE SU PATRIMONIO SE ENCUENTRA DECLARADO CONFORME A LA LEY

Ante la solicitud de entrevista por parte de Proceso, Rommel Pacheco respondió únicamente por escrito. En su mensaje señaló que todos los bienes que forman parte de su patrimonio “están declarados y registrados conforme a la ley”.

Añadió que “los registros y actividades de la adquisición son de libre consulta en el Registro Público de la Propiedad”. Indicó que no hará más comentarios sobre el tema.

Hasta el momento, los señalamientos sobre una presunta declaración patrimonial manipulada por Rommel Pacheco siguen circulando. Se espera que se realicem aclaraciones al respecto.