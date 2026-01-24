Construajedrez: Arranca el Torneo de Ajedrez Clásico Online Coahuila 2026

Deportes
/ 24 enero 2026
    Construajedrez: Arranca el Torneo de Ajedrez Clásico Online Coahuila 2026
    La actividad inicia cada jornada a partir de las 15:30 horas con rondas programadas en línea. FOTO: HOMERO SÁNCHEZ/VANGUARDIA MX

Este sábado y domingo se desarrolla la competencia organizada por Construajedrez que permite a jugadores del estado sumar resultados válidos para el ranking nacional a través de plataformas digitales

Este fin de semana se llevará a cabo el Torneo de Ajedrez Clásico On Line Coahuila 2026, una competencia que se ha consolidado como una alternativa para la práctica formal del ajedrez a distancia y que es promovida por la agrupación Construajedrez, la cual ha impulsado este formato desde hace seis años a través de plataformas digitales.

El torneo se desarrollará hoy sábado y mañana domingo en modalidad en línea, con partidas supervisadas mediante herramientas digitales y apoyo de videoconferencia. Esta dinámica surgió durante la pandemia como una solución para mantener la actividad competitiva, pero con el paso del tiempo se ha fortalecido hasta convertirse en un espacio habitual para la participación de jugadores que buscan mantenerse activos y avanzar en su trayectoria deportiva.

La jornada de hoy iniciará a las 15:30 horas con el registro de participantes y el arranque de la primera ronda. A lo largo de la tarde se disputarán los encuentros programados, con la generación de una lista clasificatoria preliminar. Los resultados obtenidos este sábado se sumarán a los del domingo, para que el próximo lunes se publique un ranking global del torneo. La organización ha señalado que el cupo es limitado, por lo que la inscripción se cerrará una vez alcanzado el número máximo de jugadores.

Uno de los principales objetivos del certamen es la captación y proyección de ajedrecistas del estado, quienes buscan sumar experiencia competitiva y posicionarse dentro del Ranking Nacional Estándar. El torneo es válido para este sistema de clasificación, siempre y cuando los participantes cuenten con su afiliación vigente a la Federación Nacional de Ajedrez de México (FENAMAC) correspondiente al año 2026.

La inscripción tiene un costo de 300 pesos y puede realizarse a través de la página oficial de Construajedrez, organización que funge como anfitriona del evento. Al frente de la coordinación se encuentra Eduardo Aguilar Monterrosas, quien ha sido una de las figuras constantes en la promoción de torneos de ajedrez tanto presenciales como en línea en la entidad desde hace casi una década.

Además de fomentar la competencia, este tipo de torneos ha permitido que jugadores de distintos municipios participen sin necesidad de traslados, ampliando el alcance del ajedrez organizado en Coahuila. La experiencia adquirida en estos formatos digitales ha sido clave para mantener activa a la comunidad ajedrecística local y para ofrecer espacios formales de competencia que cumplen con los lineamientos federativos.

Con esta edición, Construajedrez reafirma su apuesta por el uso de herramientas digitales como una vía complementaria para el desarrollo del ajedrez, manteniendo el enfoque en la formación, la competencia regulada y la proyección de nuevos talentos del estado.

