México vs Bolivia: Aguirre enfrenta segundo amistoso con cambios en la alineación

+ Seguir en Seguir en Google
Fútbol
/ 24 enero 2026
    México vs Bolivia: Aguirre enfrenta segundo amistoso con cambios en la alineación
    Javier Aguirre dará minutos a nuevas variantes en el amistoso de México ante Bolivia, como parte del proceso de ajustes del Tri rumbo a la Copa del Mundo 2026. FOTO: MEXSPORT

La Selección Mexicana se mide a su rival en Santa Cruz y movimientos en el 11 inicial tras el triunfo 1-0 ante Panamá, en un duelo de evaluación rumbo al Mundial de 2026

La Selección Mexicana continúa su gira internacional y este domingo 25 de enero de 2026 se mide a Bolivia en un partido amistoso que servirá como segunda evaluación para Javier Aguirre al frente del combinado nacional.

El encuentro se disputará en el Estadio Ramón “Tahuichi” Aguilera Costas, en Santa Cruz, y arrancará a la 1:30 de la tarde, con transmisión en territorio nacional a través de Canal 5, Azteca 7 y TUDN, además de la plataforma de streaming ViX Premium.

El partido llega con un enfoque claro: Aguirre confirmó que realizará modificaciones en la alineación que utilizó en la victoria 1-0 ante Panamá, resultado que le permitió a México cortar una racha de seis partidos sin triunfo.

TE PUEDE INTERESAR: Finales de Conferencia de la NFL: horarios, transmisiones y lo que está en juego rumbo al Super Bowl LX

El estratega ha señalado que este compromiso ante Bolivia será clave para otorgar minutos a jugadores que no iniciaron en el duelo anterior y ampliar su panorama de cara al proceso rumbo al Mundial de 2026.

Entre los cambios que se perfilan, la portería podría tener movimiento. Luis Ángel Malagón y Carlos Acevedo aparecen como opciones reales para iniciar, en lugar de Raúl Rangel, quien fue titular ante Panamá.

En la línea defensiva, Jorge Sánchez es una alternativa para ocupar la lateral derecha, mientras que en la zaga central se manejan nombres como Ramón Juárez, Israel Reyes y Everardo López, jugadores que buscan consolidarse en el radar del cuerpo técnico.

En el mediocampo, Aguirre también planea ajustes. A la zona que comandó Luis Romo podrían sumarse o alternar jóvenes como Iker Fimbres y Denzell García, quienes han sido observados de cerca durante esta concentración.

En ofensiva, el objetivo será refrescar un ataque que ante Panamá no logró anotar por cuenta propia, ya que el único gol del partido llegó por un autogol en los minutos finales.

Para este duelo se perfilan Diego Lainez por las bandas y Ángel Sepúlveda como referencia en el eje del ataque, en lugar del tridente que inició el encuentro anterior conformado por Germán Berterame, Roberto Alvarado y Brian Gutiérrez.

Además, Jesús Gallardo es uno de los nombres que apunta a iniciar, luego de tener participación limitada en el juego previo.

México llega a este compromiso con la confianza de haber sumado una victoria que alivió la presión sobre el entorno del equipo, aunque con la tarea pendiente de mejorar su generación ofensiva.

El triunfo ante Panamá fue valioso en lo anímico, pero también dejó claro que el proceso aún requiere ajustes, especialmente en el último tercio del campo.

La gira, fuera de Fecha FIFA, ha servido para observar elementos del ámbito local y probar variantes que podrían integrarse de manera más estable al proyecto de Aguirre.

Bolivia, por su parte, afronta el amistoso como parte de su propio proceso de preparación rumbo a la Copa del Mundo de 2026.

La Verde cerró 2025 con resultados irregulares en partidos amistosos, incluidos tropiezos ante selecciones asiáticas y sudamericanas, aunque en el panorama competitivo reciente destacó por conseguir un triunfo histórico ante Brasil y mantenerse con vida en la pelea por puestos de repechaje en su zona.

El duelo ante México representa una prueba exigente, tanto por el nivel del rival como por la oportunidad de medir a su plantel en un escenario internacional.

En cuanto a los antecedentes entre ambas selecciones, el historial favorece ampliamente a México.

El enfrentamiento más reciente se registró el 31 de mayo de 2024, cuando el Tri se impuso 1-0 en Chicago.

A lo largo de los años, México ha logrado la mayoría de las victorias en los duelos directos ante Bolivia, consolidándose como un rival históricamente complicado para el conjunto sudamericano.

El amistoso en Santa Cruz se presenta, así, como un examen importante para ambos equipos. Para México, será la oportunidad de evaluar a su “segundo once”, confirmar alternativas en distintas líneas y buscar mayor contundencia ofensiva.

Para Bolivia, un ensayo de alto nivel dentro de su preparación mundialista.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Futbol
previa

Localizaciones


La Paz

Organizaciones


Selección Mexicana De Futbol

Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

Selección de los editores
Las dos principales de Coahuila está ubicada entre las líderes de mayor crecimiento vehicular.

Sin freno reinado del auto: Saltillo y Torreón, en top 6 de crecimiento en vehículos por cada 100 mil habitantes
A partir de finales de octubre, el aeropuerto de Saltillo reanudó sus operaciones de vuelos comerciales.

Busca Aeropuerto de Saltillo crecer 10 veces su atención a pasajeros en dos años
Ryan Wedding, uno de los narcotraficantes más buscados de Estados Unidos, que ha sido comparado con Joaquín ‘el Chapo’ Guzmán, fue capturado el jueves.

FBI agradece a México por detención de Ryan Wedding; se entregó voluntariamente, confirma el embajador Johnson
El informador incómodo

El informador incómodo
Las instalaciones de AHMSA continúan sin un proceso de venta legalmente aprobado.

Subasta de AHMSA sigue sin aval del juzgado federal
La Coordinación Nacional de Protección Civil alertó sobre los efectos de la tormenta invernal y el frente frío 31, que podrían generar temperaturas bajo cero, lluvias, vientos intensos y riesgo carretero en varios estados del país.

CNPC alerta por tormenta invernal y frente frío que azotarán el norte, noreste y centro de México
Boletos de BTS se disparan en reventa y alcanzan precios de hasta 130 mil pesos en México

Boletos de BTS se disparan en reventa y alcanzan precios de hasta 130 mil pesos en México
En 2026, pedir la constancia fiscal para facturar ya no es una confusión: es una infracción.

Prohibido pedir la constancia fiscal: la multa del SAT por exigirla para facturar