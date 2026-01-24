México vs Bolivia: Aguirre enfrenta segundo amistoso con cambios en la alineación

El partido llega con un enfoque claro: Aguirre confirmó que realizará modificaciones en la alineación que utilizó en la victoria 1-0 ante Panamá, resultado que le permitió a México cortar una racha de seis partidos sin triunfo.

El encuentro se disputará en el Estadio Ramón “Tahuichi” Aguilera Costas, en Santa Cruz, y arrancará a la 1:30 de la tarde, con transmisión en territorio nacional a través de Canal 5, Azteca 7 y TUDN, además de la plataforma de streaming ViX Premium.

La Selección Mexicana continúa su gira internacional y este domingo 25 de enero de 2026 se mide a Bolivia en un partido amistoso que servirá como segunda evaluación para Javier Aguirre al frente del combinado nacional.

El estratega ha señalado que este compromiso ante Bolivia será clave para otorgar minutos a jugadores que no iniciaron en el duelo anterior y ampliar su panorama de cara al proceso rumbo al Mundial de 2026.

Entre los cambios que se perfilan, la portería podría tener movimiento. Luis Ángel Malagón y Carlos Acevedo aparecen como opciones reales para iniciar, en lugar de Raúl Rangel, quien fue titular ante Panamá.

En la línea defensiva, Jorge Sánchez es una alternativa para ocupar la lateral derecha, mientras que en la zaga central se manejan nombres como Ramón Juárez, Israel Reyes y Everardo López, jugadores que buscan consolidarse en el radar del cuerpo técnico.

En el mediocampo, Aguirre también planea ajustes. A la zona que comandó Luis Romo podrían sumarse o alternar jóvenes como Iker Fimbres y Denzell García, quienes han sido observados de cerca durante esta concentración.

En ofensiva, el objetivo será refrescar un ataque que ante Panamá no logró anotar por cuenta propia, ya que el único gol del partido llegó por un autogol en los minutos finales.

Para este duelo se perfilan Diego Lainez por las bandas y Ángel Sepúlveda como referencia en el eje del ataque, en lugar del tridente que inició el encuentro anterior conformado por Germán Berterame, Roberto Alvarado y Brian Gutiérrez.

Además, Jesús Gallardo es uno de los nombres que apunta a iniciar, luego de tener participación limitada en el juego previo.

México llega a este compromiso con la confianza de haber sumado una victoria que alivió la presión sobre el entorno del equipo, aunque con la tarea pendiente de mejorar su generación ofensiva.

El triunfo ante Panamá fue valioso en lo anímico, pero también dejó claro que el proceso aún requiere ajustes, especialmente en el último tercio del campo.

La gira, fuera de Fecha FIFA, ha servido para observar elementos del ámbito local y probar variantes que podrían integrarse de manera más estable al proyecto de Aguirre.

Bolivia, por su parte, afronta el amistoso como parte de su propio proceso de preparación rumbo a la Copa del Mundo de 2026.

La Verde cerró 2025 con resultados irregulares en partidos amistosos, incluidos tropiezos ante selecciones asiáticas y sudamericanas, aunque en el panorama competitivo reciente destacó por conseguir un triunfo histórico ante Brasil y mantenerse con vida en la pelea por puestos de repechaje en su zona.

El duelo ante México representa una prueba exigente, tanto por el nivel del rival como por la oportunidad de medir a su plantel en un escenario internacional.

En cuanto a los antecedentes entre ambas selecciones, el historial favorece ampliamente a México.

El enfrentamiento más reciente se registró el 31 de mayo de 2024, cuando el Tri se impuso 1-0 en Chicago.