Dodgers no pueden más con la crisis ofensiva de Shohei Ohtani y podrían mandarlo a la banca

“Obviamente, no ha sido bueno. Él no se siente bien”, explicó Roberts, de acuerdo con el reporte de The Athletic retomado por MLB y Reuters. El estratega dejó claro que Ohtani merece participar en esa conversación, pero también que el club debe encontrar una solución para una ofensiva que no está respondiendo.

El manager Dave Roberts reconoció que el desempeño del japonés ha estado lejos de lo esperado y confirmó que hablaría con él para determinar qué es lo mejor para el jugador y para el equipo. Sus declaraciones abrieron la puerta a una medida que parecía impensable al comienzo de los playoffs: prescindir temporalmente de la mayor estrella de la franquicia.

La crisis de Shohei Ohtani llegó a un punto crítico. Los Dodgers de Los Ángeles evalúan la posibilidad de dejarlo fuera de la alineación titular para el tercer encuentro de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional, luego de caer 7-4 ante los Cerveceros de Milwaukee y quedar abajo 0-2 en la serie. La decisión dependerá tanto de su rendimiento como de las molestias físicas que arrastra desde hace varios meses.

NÚMEROS QUE ENCIENDEN LAS ALARMAS

Las estadísticas respaldan la preocupación de los angelinos. Ohtani suma apenas tres imparables en 20 turnos durante la postemporada, todos sencillos, además de siete ponches y tres bases por bolas. Su promedio de bateo es de .150, una producción muy por debajo de lo que acostumbra ofrecer uno de los jugadores más determinantes de las Grandes Ligas.

Su actuación en el segundo partido fue especialmente preocupante: terminó de 0-4, con dos ponches, mientras Milwaukee aprovechaba sus oportunidades para llevarse una victoria que dejó a los Dodgers contra las cuerdas. La ofensiva angelina también ha tenido problemas para producir con corredores en posición de anotar, por lo que la responsabilidad no recae exclusivamente en el japonés.

Hay otro dato que retrata la profundidad de su bajón: Ohtani no conecta un cuadrangular desde el 18 de agosto, cuando sacó la pelota del parque en Coors Field, casa de los Rockies de Colorado. Desde entonces acumula 24 partidos sin jonrón, incluidos los encuentros de octubre, y apenas ha producido una carrera impulsada en ese periodo señalado por los reportes.

La sequía contrasta con su temporada regular, en la que registró 30 cuadrangulares, 81 carreras impulsadas, promedio de .275 y OPS de .889. Aunque esas cifras siguen reflejando una campaña productiva, su falta de poder en el momento decisivo preocupa a un equipo que

El problema no parece limitarse a la mecánica de bateo. Ohtani ha lidiado con molestias en la rodilla izquierda y el bíceps derecho desde junio. La persistencia de los problemas en el brazo lo llevó a la lista de lesionados durante la recta final de la temporada regular y ha generado dudas sobre su condición física.

El japonés ha tenido que administrar esas molestias mientras intenta recuperar el ritmo ofensivo. Por ahora, sin embargo, no existe una confirmación pública de que una lesión específica explique por completo su mala racha. Por eso, la conversación con Roberts será importante para valorar si necesita descanso o si puede seguir aportando desde la caja de bateo.

La posibilidad de sentarlo tampoco significa que los Dodgers hayan perdido la confianza definitivamente en él. Antes del inicio de la NLCS, el cuerpo técnico defendió su talento y confió en que encontraría la manera de salir del bache. El problema es que el margen de error se reduce con cada derrota y el equipo no puede permitirse esperar indefinidamente.

JOSUE DE PAULA, LA ALTERNATIVA

Si Roberts decide darle descanso, uno de los nombres que aparece como posible sustituto es Josue De Paula, prospecto de los Dodgers que podría ocupar el puesto de bateador designado. El joven fue llamado desde Doble-A durante septiembre y alcanzó base en la mitad de sus 42 apariciones al plato en su breve paso por las Grandes Ligas.

De Paula también fue incluido en el roster de postemporada. En sus tres apariciones como bateador emergente en estos playoffs ha recibido dos bases por bolas, aunque todavía no ha tenido una oportunidad amplia para demostrar lo que puede hacer. Su limitada experiencia en escenarios de máxima presión representa un riesgo, pero también podría ofrecer una alternativa fresca a una ofensiva que necesita despertar.

LOS DODGERS NECESITAN UNA REACCIÓN INMEDIATA

El Juego 3 se disputará este miércoles 14 de octubre en el Dodger Stadium, con Los Ángeles obligado a ganar para evitar que Milwaukee se coloque a una victoria de avanzar a la Serie Mundial. El abridor anunciado por los angelinos es Blake Snell, mientras que el equipo necesita recuperar tanto la solidez de su pitcheo como la capacidad de fabricar carreras.

La situación de Ohtani concentra buena parte de la atención, pero los problemas de los Dodgers son más amplios. En el segundo encuentro, Milwaukee conectó 12 imparables y encontró producción oportuna, mientras que Los Ángeles volvió a desperdiciar oportunidades ofensivas. Will Smith también atraviesa una postemporada complicada, por lo que el equipo necesita respuestas de varios de sus principales bateadores.