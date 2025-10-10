Crown Jewel 2025: AJ Styles confirma que se retirará de la lucha libre en 2026

Durante la rueda de prensa previa al evento Crown Jewel 2025, el luchador estadounidense AJ Styles confirmó que su retiro de la lucha libre profesional llegará en 2026, cumpliendo así con su contrato actual con WWE y poniendo punto final a una carrera de más de dos décadas en los cuadriláteros. Styles, de 48 años, explicó que tomó la decisión por respeto a su cuerpo, a su legado y a sus seguidores. “No quiero mostrar una versión de AJ Styles que no esté a la altura. Quiero retirarme cuando todavía pueda ofrecer lo mejor de mí”, declaró ante los medios internacionales. TE PUEDE INTERESAR: Isaac del Toro gana el Gran Piemonte 2025 y suma otro triunfo histórico para México SUS RAZONES PARA DECIR ADIÓS El veterano gladiador reconoció que las lesiones, el ritmo de trabajo y el deseo de pasar más tiempo con su familia influyeron en su decisión.

“He pasado muchos años viajando y sacrificando momentos importantes. Quiero disfrutar a mi familia y cerrar este ciclo de la mejor manera posible”, afirmó el llamado Phenomenal One. Styles había insinuado desde 2023 que planeaba colgar las botas en 2026, pero ahora lo confirmó oficialmente en el marco de Crown Jewel, evento que marca uno de los puntos clave en el calendario internacional de la WWE. SU DESPEDIDA PODRÍA SER EN WRESTLEMANIA 42 Aunque no hay una fecha oficial para su último combate, AJ Styles dejó entrever que su despedida podría tener lugar en WrestleMania 42, en 2026, lo que convertiría su adiós en un evento histórico para los fanáticos de la lucha libre. Diversos reportes apuntan a que su contrato con WWE vence en febrero de 2026, y que el propio Styles buscaría un cierre con una gira de despedida o un último combate ante una leyenda de la compañía, posiblemente John Cena, con quien comparte cartel en Crown Jewel. UN LEGADO INQUEBRANTABLE EN WWE Y EL MUNDO Desde su llegada a WWE en 2016, AJ Styles se convirtió en uno de los luchadores más completos y respetados del circuito, ganando el Campeonato de la WWE, el Campeonato de los Estados Unidos y el Intercontinental, además de protagonizar rivalidades memorables contra figuras como Cena, Randy Orton, Roman Reigns y Finn Bálor. Antes de llegar a la empresa de Vince McMahon, Styles dejó huella en TNA, NJPW y diversos circuitos independientes, siendo considerado uno de los mejores luchadores técnicos de su generación.