Isaac del Toro gana el Gran Piemonte 2025 y suma otro triunfo histórico para México

Deportes
/ 9 octubre 2025
    Isaac del Toro gana el Gran Piemonte 2025 y suma otro triunfo histórico para México
    Isaac del Toro celebró en solitario su triunfo en el Gran Piemonte 2025, tras una escapada a 17 kilómetros de la meta que le dio su 15ª victoria de la temporada con el UAE Team Emirates. FOTO: X

El ciclista mexicano del UAE Team Emirates se impuso en solitario tras un ataque demoledor en los últimos kilómetros y sigue confirmando su gran año

El mexicano Isaac del Toro volvió a brillar en Europa al coronarse campeón del Gran Piemonte 2025, una de las clásicas más prestigiosas del calendario italiano.

El corredor del UAE Team Emirates se llevó la victoria este jueves tras protagonizar una escapada espectacular que lo consolidó como uno de los grandes talentos del ciclismo internacional.

La competencia se desarrolló sobre un recorrido de 179 kilómetros entre Dogliani y Acqui Terme, con terreno ondulado y múltiples ascensos que pusieron a prueba la resistencia del pelotón.

TE PUEDE INTERESAR: Paloma Ibarra, orgullo de Saltillo, se corona campeona internacional en Colombia

Del Toro lanzó su ataque decisivo a 17 kilómetros de la meta, momento en el que se separó del grupo con un ritmo demoledor. Su ofensiva fue imposible de neutralizar y cruzó la línea de llegada en solitario, con más de 40 segundos de ventaja sobre su perseguidor más cercano.

El triunfo en el Gran Piemonte representa un nuevo capítulo en la brillante temporada del mexicano, quien acumula 15 victorias en lo que va del año, incluyendo etapas en vueltas de prestigio y otros triunfos en territorio europeo.

Su dominio en diferentes terrenos —montaña, contrarreloj y clásicas— ha captado la atención del mundo ciclista y lo coloca como uno de los corredores revelación de 2025.

“Ha sido un día increíble. El equipo trabajó a la perfección y tuve las piernas necesarias para atacar en el momento justo. Ganar en Italia tiene un significado especial”, declaró Del Toro al término de la prueba, de acuerdo con el comunicado de su escuadra.

Con este resultado, Isaac del Toro refuerza su posición como uno de los jóvenes más prometedores del pelotón internacional y continúa elevando el nombre de México en el ciclismo de élite.

Su próxima meta será cerrar con fuerza la temporada y preparar su calendario 2026, donde buscará seguir acumulando triunfos para el UAE Team Emirates.

