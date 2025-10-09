Isaac del Toro gana el Gran Piemonte 2025 y suma otro triunfo histórico para México

El mexicano Isaac del Toro volvió a brillar en Europa al coronarse campeón del Gran Piemonte 2025, una de las clásicas más prestigiosas del calendario italiano.

El corredor del UAE Team Emirates se llevó la victoria este jueves tras protagonizar una escapada espectacular que lo consolidó como uno de los grandes talentos del ciclismo internacional.

La competencia se desarrolló sobre un recorrido de 179 kilómetros entre Dogliani y Acqui Terme, con terreno ondulado y múltiples ascensos que pusieron a prueba la resistencia del pelotón.

Del Toro lanzó su ataque decisivo a 17 kilómetros de la meta, momento en el que se separó del grupo con un ritmo demoledor. Su ofensiva fue imposible de neutralizar y cruzó la línea de llegada en solitario, con más de 40 segundos de ventaja sobre su perseguidor más cercano.