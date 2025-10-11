Final inesperada en Shanghái: Djokovic y Medvedev quedan fuera y habrá nuevo campeón del Masters 1000

El tenis mundial se sacude en China. El Masters 1000 de Shanghái, que parecía destinado a una definición entre Novak Djokovic y Daniil Medvedev, vivirá este domingo una final completamente inesperada. Arthur Rinderknech y Valentin Vacherot, dos jugadores franceses fuera del top 20, se enfrentarán por el título después de firmar una de las ediciones más sorpresivas en la historia reciente del circuito ATP. La eliminación de Djokovic en semifinales fue el primer golpe de realidad para el torneo. El número uno del mundo cayó ante Valentin Vacherot, clasificado número 204 del ranking ATP, con parciales de 6-3 y 6-4. TE PUEDE INTERESAR: Vinculan a proceso al exfutbolista Omar Bravo por el delito de abuso infantil agravado El serbio, visiblemente mermado físicamente, solicitó atención médica durante el encuentro y nunca pudo imponer su ritmo habitual. Para Vacherot, la victoria significó un salto monumental, convirtiéndose en el jugador con menor ranking en alcanzar una final de Masters 1000.

MEDVEDEV TAMBIÉN DIJO ADIÓS EN SEMIFINALES Si la derrota de Djokovic fue inesperada, la de Daniil Medvedev completó el terremoto. El ruso, campeón en Shanghái en 2019 y firme candidato al título, fue superado por Arthur Rinderknech en tres parciales (4-6, 6-2 y 6-4). El francés desplegó un tenis agresivo, aprovechó cada oportunidad con su servicio y se mantuvo sólido en los momentos clave. Su clasificación a la final le permitirá ingresar por primera vez al top 30 del ranking mundial. La jornada de sábado dejó un escenario inédito: por primera vez en la historia del torneo, ningún jugador del top 10 participará en la final. El tenis francés, además, asegura un título que no conseguía en un Masters 1000 desde 2017, cuando Jo-Wilfried Tsonga se coronó en París.