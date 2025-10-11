Final inesperada en Shanghái: Djokovic y Medvedev quedan fuera y habrá nuevo campeón del Masters 1000

Tenis
/ 11 octubre 2025
    Final inesperada en Shanghái: Djokovic y Medvedev quedan fuera y habrá nuevo campeón del Masters 1000
    Novak Djokovic cayó sorpresivamente ante Valentin Vacherot, número 204 del mundo. FOTO: AP

El Masters 1000 de Shanghái vivirá una final inédita entre dos jugadores franceses que sorprendieron al mundo al eliminar a Novak Djokovic y Daniil Medvedev, los grandes favoritos del torneo

El tenis mundial se sacude en China. El Masters 1000 de Shanghái, que parecía destinado a una definición entre Novak Djokovic y Daniil Medvedev, vivirá este domingo una final completamente inesperada.

Arthur Rinderknech y Valentin Vacherot, dos jugadores franceses fuera del top 20, se enfrentarán por el título después de firmar una de las ediciones más sorpresivas en la historia reciente del circuito ATP.

La eliminación de Djokovic en semifinales fue el primer golpe de realidad para el torneo. El número uno del mundo cayó ante Valentin Vacherot, clasificado número 204 del ranking ATP, con parciales de 6-3 y 6-4.

El serbio, visiblemente mermado físicamente, solicitó atención médica durante el encuentro y nunca pudo imponer su ritmo habitual.

Para Vacherot, la victoria significó un salto monumental, convirtiéndose en el jugador con menor ranking en alcanzar una final de Masters 1000.

MEDVEDEV TAMBIÉN DIJO ADIÓS EN SEMIFINALES

Si la derrota de Djokovic fue inesperada, la de Daniil Medvedev completó el terremoto. El ruso, campeón en Shanghái en 2019 y firme candidato al título, fue superado por Arthur Rinderknech en tres parciales (4-6, 6-2 y 6-4).

El francés desplegó un tenis agresivo, aprovechó cada oportunidad con su servicio y se mantuvo sólido en los momentos clave. Su clasificación a la final le permitirá ingresar por primera vez al top 30 del ranking mundial.

La jornada de sábado dejó un escenario inédito: por primera vez en la historia del torneo, ningún jugador del top 10 participará en la final.

El tenis francés, además, asegura un título que no conseguía en un Masters 1000 desde 2017, cuando Jo-Wilfried Tsonga se coronó en París.

EL FACTOR HUMANO: UNA FINAL ENTRE PRIMOS

Lo más curioso de esta historia es que Rinderknech y Vacherot son primos. Ambos crecieron en la Riviera Francesa, compartieron entrenamientos en su etapa juvenil y nunca imaginaron cruzarse en una final de esta magnitud.

“Esto es un sueño para la familia”, dijo Vacherot tras derrotar a Djokovic, mientras Rinderknech habló de “una semana que quedará para siempre en nuestras vidas”.

El duelo promete emociones intensas, con dos estilos contrastantes: Vacherot, más estratégico y paciente desde el fondo, frente a un Rinderknech ofensivo y potente con su saque. Ninguno tiene nada que perder, pero mucho que ganar.

QUÉ SIGNIFICA ESTA FINAL PARA EL TENIS MUNDIAL

La final del Masters 1000 de Shanghái simboliza una nueva era en el circuito: los grandes siguen siendo referencia, pero las sorpresas están cada vez más cerca.

La eliminación de Djokovic y Medvedev demuestra que la brecha entre las estrellas y las nuevas figuras se acorta. Además, el resultado tiene impacto directo en la Carrera a Turín, donde ambos favoritos perderán puntos importantes de cara a las ATP Finals.

El domingo se definirá no solo un campeón inédito, sino una historia que quedará en la memoria del tenis contemporáneo: la primera final entre dos jugadores no sembrados, fuera del top 50, en un Masters 1000.

