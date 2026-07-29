Cruz Azul quiere repatriar a César Montes, por quien el Lokomotiv exige cerca de 10 millones de euros

La propuesta representa el primer acercamiento oficial entre ambos clubes, aunque todavía está lejos de las expectativas del equipo ruso. De acuerdo con las negociaciones, el Lokomotiv valora al seleccionado mexicano en cerca de 10 millones de euros , cifra que considera el punto de partida para analizar una posible transferencia.

Cruz Azul ya dio el primer paso para intentar cerrar uno de los fichajes más importantes del mercado rumbo al Apertura 2026 . La directiva celeste presentó una oferta formal de 7 millones de euros más bonos al Lokomotiv de Moscú por el defensa mexicano César Montes , quien figura como una de las principales prioridades para reforzar la zaga del conjunto cementero.

Pese a la diferencia económica, las conversaciones permanecen abiertas. La institución moscovita considera que Montes mantiene un alto valor en el mercado gracias a su experiencia internacional, su constante participación con la Selección Mexicana y el nivel que ha mostrado desde su llegada al futbol europeo.

En Cruz Azul existe plena conciencia de que será necesario mejorar la propuesta para aumentar las posibilidades de éxito. La directiva estudia distintas alternativas para acercarse a las pretensiones del club ruso, mientras el propio futbolista espera que su futuro quede definido durante las próximas semanas.

El “Cachorro” forjó su carrera en Rayados de Monterrey, donde debutó en 2015 y rápidamente se consolidó como uno de los defensores mexicanos más destacados. Con el conjunto regiomontano conquistó la Liga MX y la Liga de Campeones de la Concacaf, además de pasar a la historia al marcar el primer gol oficial en el Estadio BBVA.

Su rendimiento le abrió las puertas de Europa en 2022, cuando fichó por el Espanyol de Barcelona. Más tarde defendió los colores del Almería y, en 2024, se incorporó al Lokomotiv de Moscú, equipo en el que se convirtió en un elemento habitual de la defensa.

Mientras continúan las negociaciones por César Montes, Cruz Azul ya sumó a otro integrante de la familia. Alan Montes, hermano del seleccionado nacional, se incorporó recientemente al plantel tras su paso por Monterrey y Necaxa, aunque su llegada no influye directamente en la operación, que dependerá exclusivamente del acuerdo entre ambos clubes.