¡Se estrena con el Atleti! Obed Vargas anota su primer gol y sella goleada ante Getafe

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    ¡Se estrena con el Atleti! Obed Vargas anota su primer gol y sella goleada ante Getafe
    Obed Vargas aprovechó sus primeros minutos de la pretemporada para enviar una señal positiva a Diego Simeone. FOTO: X

El seleccionado mexicano ingresó para el segundo tiempo, provocó un penalti al minuto 90 y convirtió desde los 11 pasos en Majadahonda

El mexicano Obed Vargas levantó la mano desde el primer ensayo del Atlético de Madrid. El mediocampista marcó este miércoles su primer gol con la camiseta rojiblanca y cerró la goleada 4-1 sobre el Getafe, en el arranque de la pretemporada 2026-27.

Vargas ingresó al comenzar el segundo tiempo, cuando Diego Simeone cambió a los 11 jugadores que iniciaron el amistoso a puerta cerrada en el Cerro del Espino de Majadahonda. El seleccionado tricolor ocupó el sitio de Koke y aprovechó sus 45 minutos.

La recompensa llegó al minuto 90. Obed irrumpió en el área, recibió la falta que provocó el penalti y él mismo tomó el balón para ejecutar el disparo.

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El joven de 20 años convirtió desde los 11 pasos y colocó el 4-1 definitivo. Fue su primera anotación como futbolista del Atlético de Madrid, aunque el encuentro no tuvo carácter oficial.

El conjunto colchonero tomó ventaja al minuto 5 por medio de Ademola Lookman, quien firmó su doblete al 35’. Álvaro Gutiérrez descontó para el Getafe antes del descanso, al 41’, pero Arnau Ortiz recuperó la diferencia de dos tantos al 55’ y Vargas puso el broche a la primera victoria veraniega del equipo de Simeone.

La actuación representa una señal positiva para Obed en la disputa por más minutos durante su primera pretemporada completa en España. El centrocampista nacido en Anchorage, Alaska, y seleccionado por México llegó procedente del Seattle Sounders en febrero de 2026 y tiene contrato hasta junio de 2030.

Desde su incorporación, Vargas había disputado 13 encuentros y acumulado 750 minutos, con una asistencia, pero todavía no celebraba un gol.

Su estreno ante el Getafe fortalece su candidatura en una zona con elevada competencia, donde Simeone cuenta con Koke, Pablo Barrios, Johnny Cardoso y el recién llegado Morten Hjulmand.

Atlético de Madrid continuará su preparación el 1 de agosto contra Manchester United; después enfrentará a Manchester City, el día 9, y al Olympique de Marsella, el 14. Su debut en LaLiga será ante Málaga el 19 de agosto.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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