¿Cuánto cuesta el gesto de La Chona en Fortnite? Guía de compra y disponibilidad en México

Fortnite abrió espacio para uno de los temas más reconocibles de la música regional mexicana con la llegada oficial de “La Chona” a su tienda de objetos. Epic Games ya muestra el contenido dentro del apartado de “Pasos de fiesta”, donde aparece tanto el gesto LA CHONA como la pista de improvisación “Los Tucanes de Tijuana – La Chona”, confirmando así su desembarco en el universo del battle royale.

De acuerdo con la tienda oficial, el gesto LA CHONA tiene un precio de 500 monedas V, mientras que el lote LA CHONA aparece con descuento en 800 monedas V, cuando su precio original es de 1,000.

La incorporación no solo apunta a los jugadores habituales de Fortnite, sino también al público latino que ha convertido la canción en un himno popular dentro y fuera de México.