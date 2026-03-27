¿Cuánto cuesta el gesto de La Chona en Fortnite? Guía de compra y disponibilidad en México

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Deportes
/ 27 marzo 2026
    ¿Cuánto cuesta el gesto de La Chona en Fortnite? Guía de compra y disponibilidad en México
    La Chona dio el salto a Fortnite con un gesto oficial inspirado en el tema de Los Tucanes de Tijuana, llevando uno de los himnos más populares de la música mexicana al universo del videojuego. FOTOS: ESPECIAL

Fortnite sumó a ‘La Chona’ a su tienda de objetos con un gesto de baile y una pista de improvisación inspirada en el éxito de Los Tucanes de Tijuana, en una de las incorporaciones latinas más llamativas del juego para finales de marzo

Fortnite abrió espacio para uno de los temas más reconocibles de la música regional mexicana con la llegada oficial de “La Chona” a su tienda de objetos. Epic Games ya muestra el contenido dentro del apartado de “Pasos de fiesta”, donde aparece tanto el gesto LA CHONA como la pista de improvisación “Los Tucanes de Tijuana – La Chona”, confirmando así su desembarco en el universo del battle royale.

De acuerdo con la tienda oficial, el gesto LA CHONA tiene un precio de 500 monedas V, mientras que el lote LA CHONA aparece con descuento en 800 monedas V, cuando su precio original es de 1,000.

La incorporación no solo apunta a los jugadores habituales de Fortnite, sino también al público latino que ha convertido la canción en un himno popular dentro y fuera de México.

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La ficha oficial del objeto indica además que LA CHONA fue introducida en el Capítulo 7, Temporada 2, y que se trata de un gasto de baile que puede utilizarse en experiencias como Battle Royale, LEGO Fortnite Odyssey, Fortnite Festival y LEGO Fortnite Brick Life, ampliando su presencia más allá del modo principal.

Epic también describe que este tipo de gestos se sincronizan con el tempo de pistas cercanas, lo que refuerza su perfil musical dentro del juego.

Para los jugadores en México, otro dato importante es la ventana de disponibilidad. La página oficial del emote señala que podrá comprarse hasta el 31 de marzo de 2026 a las 5 de la tarde, mientras que reportes especializados en español lo ubican disponible hasta las 6 de la tarde.

En cualquier caso, su presencia en la tienda es limitada, por lo que se perfila como uno de los contenidos latinos más comentados de la semana dentro de Fortnite.

Con esta llegada, Fortnite vuelve a reforzar su estrategia de mezclar cultura pop global con referencias de fuerte arraigo regional.

En esta ocasión, “La Chona” no solo aterrizó como un guiño musical, sino como una pieza que conecta de inmediato con la comunidad mexicana y latinoamericana, que ahora podrá llevar uno de sus bailes más reconocibles al campo de batalla digital.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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