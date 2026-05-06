Chivas desafía a la Selección Mexicana: ‘Hormiga’ González y compañeros reportan en Verde Valle y peligran su lugar en el Mundial 2026

La tensión entre Chivas de Guadalajara y la Selección Mexicana escaló este miércoles 6 de mayo, justo en el día marcado para el inicio de la concentración del Tricolor rumbo a sus últimos amistosos de preparación previos a la Copa del Mundo 2026. Pese al comunicado emitido por la Federación Mexicana de Futbol, en el que se advirtió que “el jugador que no acuda hoy a la concentración quedará fuera de la Copa del Mundo”, varios futbolistas del Rebaño se presentaron en Verde Valle. De acuerdo con los reportes más recientes, Armando “Hormiga” González, Roberto “Piojo” Alvarado, Luis Romo y Raúl “Tala” Rangel llegaron a las instalaciones del club, atendiendo la solicitud del presidente Amaury Vergara.

Brian Gutiérrez no se presentó debido a que no se encuentra en México y espera instrucciones de la directiva rojiblanca.

La postura de Chivas se produjo después de que trascendiera el permiso especial para que Alexis Vega y Jesús Gallardo, jugadores del Toluca, pudieran integrarse al equipo escarlata de cara al duelo de Concacaf Champions Cup ante LAFC. Esa excepción provocó molestia en Guadalajara, donde consideraron que no se respetó el acuerdo previo para que todos los futbolistas convocados iniciaran concentración el 6 de mayo en el Centro de Alto Rendimiento. Amaury Vergara expresó su inconformidad a través de redes sociales y señaló que los acuerdos solo son válidos cuando todas las partes los respetan. Además, instruyó a la dirección deportiva de Chivas para que sus seleccionados reportaran con el club, en medio de una Liguilla en la que el Rebaño compite con bajas sensibles por la convocatoria mundialista.

El conflicto aumentó porque Chivas fue uno de los clubes más afectados por el llamado del técnico Javier Aguirre. En la lista aparecen Armando González, Brian Gutiérrez, Roberto Alvarado, Raúl Rangel y Luis Romo, futbolistas que forman parte importante del plantel rojiblanco en el Clausura 2026. La situación llega además después de que el Rebaño cayó 3-1 ante Tigres en la Ida de los Cuartos de Final, serie en la que busca mantenerse con vida pese a la ausencia de seleccionados. La Selección Mexicana, por su parte, reiteró que la concentración comenzaría este miércoles a las 20:00 horas en el CAR, con los jugadores de Liga MX convocados por Javier Aguirre.

El comunicado fue contundente: todos debían reportarse y, por instrucción del cuerpo técnico, quien no acudiera quedaría fuera de la convocatoria final para el Mundial 2026.

Con ello, el futbol mexicano quedó envuelto en una crisis institucional a poco más de un mes del debut mundialista. La disputa entre clubes, Federación y Selección pone en el centro la planeación deportiva del Tricolor, pero también el impacto competitivo que sufren los equipos que siguen activos en Liga MX y torneos internacionales.

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