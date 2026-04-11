Coahuilense Dafne Quintero se queda a un punto del bronce en Puebla

El resultado se definió por detalles en un enfrentamiento de 15 flechas en el que ambas competidoras mantuvieron un nivel constante. Desde el inicio, el duelo mostró paridad. En el primer end, Quintero cedió terreno tras registrar dos nueves, lo que dejó el parcial 30-28 a favor de la colombiana.

La arquera coahuilense Dafne Quintero finalizó en el cuarto lugar de la Copa del Mundo de Tiro con Arco Puebla 2026, luego de caer por un cerrado 147-146 ante la colombiana Alejandra Usquiano en la disputa por la medalla de bronce.

La reacción de la mexicana llegó en el segundo end, donde firmó tres dieces consecutivos para acercarse 60-58. Aunque logró reducir la distancia, Usquiano sostuvo su precisión y evitó que la ventaja cambiara de manos en ese momento.

En la tercera serie, Quintero volvió a encontrar consistencia con otros tres impactos perfectos, lo que le permitió tomar la delantera 89-88. Sin embargo, la diferencia se mantuvo mínima y cualquier error podía cambiar el rumbo del enfrentamiento.

Esa situación se confirmó en el cuarto end. Un nueve de la coahuilense en su última flecha permitió que la colombiana igualara la pizarra 117-117, obligando a definir el bronce en la quinta y última serie.

En el cierre, ambas arqueras sostuvieron el ritmo. Quintero se mantuvo en la pelea hasta el último disparo, pero un nueve en su flecha final marcó la diferencia, ya que Usquiano logró puntuación perfecta para quedarse con la medalla por 147-146.

Antes de este duelo, Quintero había estado cerca de instalarse en la final. En semifinales enfrentó a la colombiana Sara López en un duelo que también se resolvió por mínimos detalles. Tras empates constantes, incluido un 149-149 en el quinto set, la definición llegó en flecha de desempate, donde López se impuso al colocar su disparo más cerca del centro.

Al término de la competencia, Quintero reconoció la carga emocional del resultado, especialmente tras quedarse a un punto del podio. Señaló que el apoyo del público fue un factor significativo durante la jornada y destacó que este resultado forma parte del proceso en el inicio del serial.