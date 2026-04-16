Dalton Rushing es el suplente de lujo de las Grandes Ligas; batea más de .500

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Deportes
/ 16 abril 2026
    Dalton Rushing es el suplente de lujo de las Grandes Ligas; batea más de .500
    Dalton Rushing sigue encendido en la temporada, bateando, entre otros, un grand slam en el tercer partido de la serie ante los Mets de New York. FOTO: AP

El joven pelotero de los Dodgers de los Ángeles irrumpe en esta temporada con gran poder, siendo el más encendida con el bat en un equipo plagado de estrellas

Dalton Rushing, joven receptor y primera base de los Dodgers de Los Ángeles, se ha convertido en una de las grandes revelaciones de la MLB gracias a un arranque de temporada simplemente descomunal.

Desde su debut en Grandes Ligas el 15 de mayo de 2025, el pelotero ha demostrado que no llegó para aprender, sino para impactar de inmediato en el equipo más dominante del inicio de campaña.

Su momento más explosivo, hasta la fecha, llegó en el reciente duelo ante los Mets de Nueva York, cuando Rushing se voló la barda con un grand slam en la octava entrada, sentenciando una victoria contundente de 8-2. El batazo no solo encendió el Dodger Stadium, sino que reafirmó que el joven ya es una pieza real dentro del engranaje ofensivo de Los Ángeles.

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Con ese triunfo, los Dodgers elevaron su récord a 14-4, consolidándose como el mejor equipo en este arranque de temporada. Rushing, quien fue seleccionado en la segunda ronda del Draft 2022, ya venía dando señales de grandeza desde las menores, donde en 2024 fue nombrado Jugador del Año de Ligas Menores Branch Rickey dentro de la organización.

Los números de su inicio son de otro planeta: promedio de bateo de .529, con cuatro jonrones, ocho carreras impulsadas y un impresionante OPS de 1.908, cifras que lo colocan como uno de los bates más encendidos de toda la liga.

Más allá del impacto estadístico, lo que sorprende es su capacidad para responder en momentos clave y con una madurez impropia de un novato.

Ante los Mets, Rushing apareció como bateador designado, lo que permitió que Shohei Ohtani se enfocara en su labor desde la lomita, una decisión táctica que terminó siendo perfecta para los Dodgers. La actuación del joven confirmó que su valor no se limita a la receptoría: también puede adaptarse a distintos roles y seguir produciendo al máximo nivel.

El fenómeno Rushing ya no pasa desapercibido. Su poder, su disciplina y su sangre fría lo han convertido en favorito de los aficionados y en un arma inesperada para un equipo que ya está repleto de estrellas.

Si mantiene este ritmo, Dalton Rushing podría dejar de ser “el suplente” para convertirse en una de las nuevas caras del futuro en Los Ángeles.

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Pascual Escandón

Pascual Escandón

Periodista potosino radicado en Saltillo Coahuila, con una experiencia de más de 20 años en medios impresos y la web, como reportero y editor.

Licenciado en Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila. Manejo principalmente de noticias locales, comunitarias, deportivas y policiacas.

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