$!Dan estrellas de la WWE un Supershow en Monterrey

El público se encendió cuando llegó la “Hora de Tiffy” en la que la campeona femenina Tiffany Stratton se volvió a medir frente a la excampeona del mismo título, Nia Jax , con quien mantiene una fuerte rivalidad desde que la desbancó del campeonato tras el canje del Money in The Bank. En una lucha callejera las peleadoras escribieron un capítulo más de esta enemistad.

“Gracias, porque sé que tanto ustedes como yo llevamos la lucha libre en el corazón, señores. Y por eso mismo y tan es así que esto que les voy a decir viene directo de mi corazón: no importa cuantas veces tenga que perder, no importa cuantos rivales tenga que enfrentar lunes a lunes, viernes a viernes, no me importa”, expresó Penta al tomar el micrófono para dar unas palabras a toda la Arena.

“Yo sé, porque lo siento en el alma y se los prometo aquí en Monterrey, se los juro, algún día yo seré campeón de la WWE. No me importa cuanto me cueste, cuantas derrotas, cuantas humillaciones aquí arriba del ring, se los juro, algún día Penta será campeón de WWE”, añadió el enmascarado.