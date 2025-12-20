CFE anuncia inversión millonaria para reforzar sistema eléctrico nacional

PEDRO ESCOBEDO, QRO.- La directora general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Emilia Calleja, informó que como parte del Plan Energético se contempla una inversión de 140 mil millones de pesos destinada a incrementar la capacidad de generación, fortalecer las líneas de transmisión, dar mantenimiento a instalaciones y mejorar diversos servicios del sistema eléctrico nacional.

Durante la inauguración de la Central de Ciclo Combinado El Sauz II, nombrada “Josefa Ortiz Téllez Girón”, la titular de la CFE destacó que estas obras buscan garantizar el abasto de energía eléctrica para todas las personas mexicanas, bajo criterios de suficiencia, sustentabilidad, limpieza y precios accesibles.

TE PUEDE INTERESAR: Sheinbaum arropa a la CFE y acusa al PAN y PRI de querer privatizarla

Calleja señaló que con la entrada en operación de esta central se estima beneficiar a más de 4 millones de personas, al aportar 269 megawatts (MW) de capacidad instalada al Sistema Eléctrico Nacional (SEN).

Indicó que esta generación se suma a la de las centrales de ciclo combinado de Salamanca I, en Guanajuato, y Villa de Reyes, en San Luis Potosí, con lo que en conjunto se incorporan mil 677 MW adicionales al SEN.

TE PUEDE INTERESAR: Identifican 160 cuerpos hallados en crematorio de Ciudad Juárez

La funcionaria resaltó que las nuevas instalaciones eléctricas son modernas, de alta tecnología y sofisticadas, y que su propósito central es atender las necesidades de las familias mexicanas.

“Desde la Comisión Federal de Electricidad seguiremos dando impulso a la transformación de México; este es el compromiso de más de 90 mil mujeres y hombres que orgullosamente somos electricistas”, expresó.

TE PUEDE INTERESAR: Implementación de la CURP biométrica podría excluir a sectores vulnerables

Por su parte, la secretaria de Energía, Luz Elena González Escobar, afirmó que se avanza en la recuperación del sistema energético nacional mediante el fortalecimiento de las empresas públicas, en cumplimiento del mandato constitucional.

La funcionaria señaló que el objetivo es que el Estado, a través de la CFE, aporte 54% de la generación eléctrica, y que durante la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum se incorporarán 29 mil MW de nueva capacidad al SEN, con una inversión estimada de 45 mil millones de dólares. Con información de El Universal