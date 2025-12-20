CFE anuncia inversión millonaria para reforzar sistema eléctrico nacional

Noticias
/ 20 diciembre 2025
    CFE anuncia inversión millonaria para reforzar sistema eléctrico nacional
    La central lleva el nombre de “Josefa Ortiz Téllez Girón” como un reconocimiento a mujeres queretanas ilustres. /FOTO: ESPECIAL
Carlos M.M.
por Carlos M.M.

COMPARTIR

TEMAS


inversiones

Localizaciones


Querétaro

Organizaciones


CFE

La inversión forma parte del Plan Energético del gobierno federal para ampliar la capacidad del sistema eléctrico y garantizar el abasto en el país.

PEDRO ESCOBEDO, QRO.- La directora general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Emilia Calleja, informó que como parte del Plan Energético se contempla una inversión de 140 mil millones de pesos destinada a incrementar la capacidad de generación, fortalecer las líneas de transmisión, dar mantenimiento a instalaciones y mejorar diversos servicios del sistema eléctrico nacional.

Durante la inauguración de la Central de Ciclo Combinado El Sauz II, nombrada “Josefa Ortiz Téllez Girón”, la titular de la CFE destacó que estas obras buscan garantizar el abasto de energía eléctrica para todas las personas mexicanas, bajo criterios de suficiencia, sustentabilidad, limpieza y precios accesibles.

TE PUEDE INTERESAR: Sheinbaum arropa a la CFE y acusa al PAN y PRI de querer privatizarla

Calleja señaló que con la entrada en operación de esta central se estima beneficiar a más de 4 millones de personas, al aportar 269 megawatts (MW) de capacidad instalada al Sistema Eléctrico Nacional (SEN).

Indicó que esta generación se suma a la de las centrales de ciclo combinado de Salamanca I, en Guanajuato, y Villa de Reyes, en San Luis Potosí, con lo que en conjunto se incorporan mil 677 MW adicionales al SEN.

TE PUEDE INTERESAR: Identifican 160 cuerpos hallados en crematorio de Ciudad Juárez

La funcionaria resaltó que las nuevas instalaciones eléctricas son modernas, de alta tecnología y sofisticadas, y que su propósito central es atender las necesidades de las familias mexicanas.

“Desde la Comisión Federal de Electricidad seguiremos dando impulso a la transformación de México; este es el compromiso de más de 90 mil mujeres y hombres que orgullosamente somos electricistas”, expresó.

TE PUEDE INTERESAR: Implementación de la CURP biométrica podría excluir a sectores vulnerables

Por su parte, la secretaria de Energía, Luz Elena González Escobar, afirmó que se avanza en la recuperación del sistema energético nacional mediante el fortalecimiento de las empresas públicas, en cumplimiento del mandato constitucional.

La funcionaria señaló que el objetivo es que el Estado, a través de la CFE, aporte 54% de la generación eléctrica, y que durante la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum se incorporarán 29 mil MW de nueva capacidad al SEN, con una inversión estimada de 45 mil millones de dólares. Con información de El Universal

Temas


inversiones

Localizaciones


Querétaro

Organizaciones


CFE

Carlos M.M.

Carlos M.M.

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

COMENTARIOS

Selección de los editores
Familias del Quinto Sector participaron en la tradicional posada organizada por ciudadanos voluntarios.

Posada con causa en Saltillo: llevan abrigo y esperanza a donde el frío pega más fuerte
Autoridades detectan inconformidades durante la temporada de pago de aguinaldos y ahorro.

Aumentan quejas por cobros excesivos en taxis de Monclova
Difícil tarea tienen los padres de familia a la hora de elegir los regalos para sus hijos para esta Navidad.

Coahuila: Santa Claus gastará mil 500 pesos por niño esta Navidad
Durante las visitas a ejidos también se realizaron actividades para grupos vulnerables.

Continúa DIF Coahuila atención en las comunidades rurales
La Profeco mantiene operativos para verificar que las estaciones de gasolina cumplan con la ley.

Denuncia Profeco a gasolineras por vender litros incompletos
La central lleva el nombre de “Josefa Ortiz Téllez Girón” como un reconocimiento a mujeres queretanas ilustres.

CFE anuncia inversión millonaria para reforzar sistema eléctrico nacional
Agradeció el trabajo de las y los trabajadores de la CFE, a quienes reconoció por su entrega durante contingencias provocadas por fenómenos naturales.

Sheinbaum arropa a la CFE y acusa al PAN y PRI de querer privatizarla
Tras el hallazgo, la droga fue asegurada y puesta a disposición de las autoridades competentes .

Marina halla cargamento de cocaína frente a Acapulco