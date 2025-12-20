Sheinbaum arropa a la CFE y acusa al PAN y PRI de querer privatizarla

Noticias
/ 20 diciembre 2025
    Sheinbaum arropa a la CFE y acusa al PAN y PRI de querer privatizarla
    Agradeció el trabajo de las y los trabajadores de la CFE, a quienes reconoció por su entrega durante contingencias provocadas por fenómenos naturales. /FOTO: CUARTOSCURO
Carlos M.M.
por Carlos M.M.

Durante la inauguración de una nueva central eléctrica, la presidenta subrayó la importancia de la empresa pública para la soberanía energética y la atención de emergencias

PEDRO ESCOBEDO, QRO.- Al expresar su respaldo a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo acusó que durante los gobiernos neoliberales del PAN y del PRI se intentó privatizar la empresa pública del Estado.

Durante la inauguración de la Central de Ciclo Combinado El Sauz II, a la que nombró “Josefa Ortiz Téllez Girón”, la mandataria recordó que en 2024 se modificó la Constitución para restituir el artículo 28 y establecer que las empresas públicas no constituyen monopolios, además de fijar que 54% de la generación eléctrica debe estar a cargo de la CFE y el resto en manos de privados.

Sheinbaum señaló que otra de las decisiones estratégicas fue la reintegración vertical de la empresa para evitar cualquier intento de privatización, al considerar que la separación previa debilitó a la Comisión Federal de Electricidad.

Decidimos reintegrar verticalmente para que no haya ninguna tentación de privatización, y ahora se está reintegrando de nuevo a toda la Comisión Federal de Electricidad como nunca debió separarse”, afirmó.

La presidenta destacó su vínculo personal con la empresa, al señalar que como investigadora de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) trabajó temas de planeación energética y colaboró con la CFE, lo que reforzó su convicción sobre la relevancia de contar con una empresa pública fuerte.

Agradeció el trabajo de las y los trabajadores de la CFE, a quienes reconoció por su entrega durante contingencias provocadas por fenómenos naturales, y sostuvo que sin una empresa pública sería imposible recuperar el suministro eléctrico ante desastres.

Sheinbaum subrayó que la puesta en marcha de la central El Sauz II fortalece la soberanía energética del país y la capacidad del Estado para regular la generación eléctrica a nivel nacional.

Asimismo, destacó que ninguna central eléctrica llevaba el nombre de una mujer, por lo que afirmó que se hará justicia reconociendo figuras femeninas, y elogió la labor de Emilia Calleja al frente de la CFE.

En el evento, el gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri, agradeció a la presidenta el apoyo brindado ante las lluvias recientes y reconoció los desafíos que enfrenta la entidad en materia de energía y agua. Con información de El Universal

Carlos M.M.

Carlos M.M.

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

