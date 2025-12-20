Sheinbaum arropa a la CFE y acusa al PAN y PRI de querer privatizarla

PEDRO ESCOBEDO, QRO.- Al expresar su respaldo a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo acusó que durante los gobiernos neoliberales del PAN y del PRI se intentó privatizar la empresa pública del Estado.

Durante la inauguración de la Central de Ciclo Combinado El Sauz II, a la que nombró “Josefa Ortiz Téllez Girón”, la mandataria recordó que en 2024 se modificó la Constitución para restituir el artículo 28 y establecer que las empresas públicas no constituyen monopolios, además de fijar que 54% de la generación eléctrica debe estar a cargo de la CFE y el resto en manos de privados.

TE PUEDE INTERESAR: Marina halla cargamento de cocaína frente a Acapulco

Sheinbaum señaló que otra de las decisiones estratégicas fue la reintegración vertical de la empresa para evitar cualquier intento de privatización, al considerar que la separación previa debilitó a la Comisión Federal de Electricidad.

“Decidimos reintegrar verticalmente para que no haya ninguna tentación de privatización, y ahora se está reintegrando de nuevo a toda la Comisión Federal de Electricidad como nunca debió separarse”, afirmó.

TE PUEDE INTERESAR: Implementación de la CURP biométrica podría excluir a sectores vulnerables

La presidenta destacó su vínculo personal con la empresa, al señalar que como investigadora de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) trabajó temas de planeación energética y colaboró con la CFE, lo que reforzó su convicción sobre la relevancia de contar con una empresa pública fuerte.

Agradeció el trabajo de las y los trabajadores de la CFE, a quienes reconoció por su entrega durante contingencias provocadas por fenómenos naturales, y sostuvo que sin una empresa pública sería imposible recuperar el suministro eléctrico ante desastres.

TE PUEDE INTERESAR: Identifican 160 cuerpos hallados en crematorio de Ciudad Juárez

Sheinbaum subrayó que la puesta en marcha de la central El Sauz II fortalece la soberanía energética del país y la capacidad del Estado para regular la generación eléctrica a nivel nacional.

Asimismo, destacó que ninguna central eléctrica llevaba el nombre de una mujer, por lo que afirmó que se hará justicia reconociendo figuras femeninas, y elogió la labor de Emilia Calleja al frente de la CFE.

En el evento, el gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri, agradeció a la presidenta el apoyo brindado ante las lluvias recientes y reconoció los desafíos que enfrenta la entidad en materia de energía y agua. Con información de El Universal